Królowa Elżbieta II ma nową fryzurę. Nie eksperymentowała tak od dekad

Królowa Elżbieta II została ostatnio odznaczona Krzyżem Canterbury, który wręczył jej osobiście arcybiskup Canterbury na terenie zamku Windsor. Na zdjęciu udostępnionym na oficjalnym koncie rodziny królewskiej na Instagramie widać nową fryzurę monarchini.

Królowa Elżbieta zmieniła fryzurę. Jest krócej i lżej

Królowa Elżbieta II od lat poddawała się trwałej ondulacji, czyli nadaniu nowego, skupionego na objętości kształtu fryzury. Wygląda jednak na to, że ostatnio zrezygnowała z takiego czesania, bo na spotkaniu z arcybiskupem włosów było zdecydowanie mniej. Dodatkowo zwyczajnie trochę je skróciła. Szczególnie na zdjęciu zrobionym z boku widać, jak duża zmiana tam zaszła. Internauci komentowali metamorfozę 96-letniej królowej:

O, ma o połowę mniej włosów.

Czyżby Jej Wysokość została ostrzyżona?

O, widzę jej nową fryzurę, jest krótsza - pisali jej pod postem.

Bliska współpracowniczka królowej Elżbiety, Angela Kelly, w książce "The Other Side Of The Coin: The Queen, the Dresser and the Cabinet" skupiła się na jej włosach. Zajmowała się nimi od marca 2020 roku i "przez pierwsze dwa tygodnie pracy bardzo się stresowała". Królowa jednak pomagała i doradzała -podobno była tak miła, że ??cierpliwie obserwowała, aż w końcu pokazała swój ulubiony sposób układania wałków.

