Bądź na bieżąco. Więcej o polskim i światowym show-biznesie przeczytasz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Wszystko wskazuje na to, że Joanna Opozda ciężki czas ma już za sobą. Ostatnio aktorka coraz częściej pojawia się na stołecznych bankietach i z gracją pozuje fotoreporterom. Tego wieczora postanowiła wybrać się na premierę filmu "Samiec alfa". Co ciekawe, w tej czarnej komedii jedną z ról gra Antoni Królikowski. Naszą uwagę przykuła jednak męska stylizacja Opozdy. Wyglądała na bardzo pewną siebie.

Zobacz wideo Joanna Opozda o nieprzespanych nocach, pomocy przy synu i stresie po ciąży

Joanna Opozda wraca do aktorstwa. Pojawi się w popularnym serialu

Joanna Opozda zdecydowała się na męski look i oversizeowy garnitur. Wyglądała jednak bardzo kobieco

Tym razem Joanna Opozda postawiła na męski look, ale ograła go w bardzo kobiecy sposób. Szerokie nogawki spodni doskonale wpisały się w najnowsze trendy, a krótka kamizelka dodała całości kobiecości. Nonszalancko założona marynarka podkreśliła modowy charakter stylizacji. Świetnym rozwiązaniem okazało się także założenie szpilek, co zdecydowanie dało efekt lekkości. Fryzura w stylu światowych gwiazd także doskonale tu pasowała. Look Joanny Opozdy to przykład na to, że w męskim wydaniu wciąż można wyglądać bardzo kobieco.

Joanna Opozda Fot. Mateusz Jagielski/ EN

Przypomnijmy, że w lutym tego roku na świat przyszedł syn aktorki, Vincent. To owoc związku małżeńskiego z Antonim Królikowskim. Niestety tuż przed narodzinami syna para rozstała się, a aktor zdążył nawet zamieszkać u nowej partnerki. Opozda obecnie sama zajmuje się wychowywaniem syna. Z powodów finansowych zdecydowała się jednak na szybszy powrót do zawodowych obowiązków. Trzeba przyznać, że młoda mama zachwyca formą.

Joanna Opozda może być dumna z syna. Vincent przejawił muzyczny talent!