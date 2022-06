Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

24 czerwca na ekranach kin pojawi się film opowiadający o karierze i życiu prywatnym Elvisa Presleya. Na kilka dni przed oficjalną premierą odbył się specjalny pokaz produkcji wyreżyserowanej przez Baza Luhrmana, na który zaproszono osoby związane ze światem show-biznesu. Na czerwonym dywanie pojawiła się również Agnieszka Woźniak Starak.

Agnieszka Woźniak-Starak została ikoną stylu. Nawet jej zdarzały się wpadki

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak o mężu i zachowaniu Wendzikowskiej. "Kamikadze. Ja bym takiego poglądu na antenie nie wygłosiła

Inspirowana latami siedemdziesiątymi stylizacja Agnieszki Woźniak-Starak

Bez wątpienia Agnieszka Woźniak-Starak jest jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Dziennikarka słynie z tego, że śledzi trendy i lubi bawić się modą. Często również sięga po oryginalne elementy garderoby. Nie inaczej było tym razem. Na premierę filmu "Elvis" wybrała stylizację, która jest kwintesencją lat siedemdziesiątych. To dekada, w której dominowały kolory, rozszerzane ku dołowi jeansowe spodnie z wysokim stanem i ciekawe buty.

Wszystkie te elementy miała właśnie na sobie Agnieszka Woźniak-Starak. Całość świetnie komponowała się z wartą 2200 dolarów (około 9766 złotych) brązową niewielką torebką luksusowej marki Miu Miu. Tego wieczoru dziennikarka postawiła na delikatny, podkreślający jej urodę makijaż i rozpuszczone, pofalowane włosy. Jak zwykle prezentowała się rewelacyjnie..

Premiera filmu Elvis KAPiF.pl / KAPiF.pl

Na premierze filmu "Elvis" pojawiły się również Daria Ładocha, Paulina Krupińska i uczestniczka programu "Top Model" Nicole Akonchong. Jeżeli jesteście ciekawi, jak one zaprezentowały się na czerwonym dywanie, to konieczniej zajrzyjcie do galerii u góry strony. Znajdziecie tam również więcej zdjęć Agnieszki Woźniak-Starak.

Meghan Markle kopiuje Kate czy odwrotnie? Wystąpiły w identycznych stylizacjach