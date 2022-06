Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Od kilku tygodni Anna i Robert Lewandowscy odpoczywają na Majorce. Piłkarz i trenerka regularnie publikują w mediach społecznościowych wakacyjne kadry. Ruszyli również za nimi paparazzi i uchwycili chwile, którymi słynne małżeństwo nie chwali się często na Instagramie.

Robert i Anna Lewandowscy na Majorce. Tak się zachowują, gdy myślą, że nikt ich nie widzi

Anna i Robert Lewandowscy nie zamierzają leniwie spędzać czasu pod palmami. Piłkarz i trenerka postawili na aktywny wypoczynek i korzystają z uroków hiszpańskiej wyspy. Niedawno pochwalili się zdjęciami z wycieczki do malowniczego miasteczko Valldemossa, które jest drugim najchętniej odwiedzanym miejscem na Majorce. W przerwie zwiedzania wstąpili również do miejscowej restauracji, by skosztować tamtejszych specjałów. Na wykonanych przez fotoreporterów zdjęciach możemy zobaczyć, że para w oczekiwaniu na jedzenie popijała szampana i wymieniała się czułymi spojrzeniami.

Po posiłku nadszedł czas na małą sesję zdjęciową. Ubrana w pomarańczowy top i tego samego koloru spodenki Anna Lewandowska niczym zawodowa modelka pozowała mężowi na tle niebieskich drzwi. Lewy nie tylko wcielił się w rolę fotografa, ale również pomógł żonie i potrzymał jej luksusową torebkę marki Yves Saint Laurent. Wnioskując po zdjęciach, para na wycieczkę wybrała się bez dzieci. Więcej kadrów z wakacyjnego wypadu Lewandowskich znajdziecie w galerii u góry strony.

