Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Księżna Kate jest dla wielu ikoną stylu. Zwłaszcza że w szafie żony księcia Williama można znaleźć nie tylko drogie ubrania największych projektantów, ale też stylizacje pochodzące z ogólnodostępnych sklepów. Gdy brytyjska księżna założy element garderoby, który można znaleźć w sieciówce, pewnym jest, że wyprzeda się on w mgnieniu oka. Stylizacjami księżnej Kate przez długi czas inspirowała się także Meghan Markle, a media punktowały jej to jeszcze na długo po tym, gdy wraz z księciem Harrym zrezygnowali z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej. Mogłoby się wydawać, że tym razem to żona księcia Williama wzięła przykład ze szwagierki, bo w krótkim czasie wystąpiły ubrane niemal tak samo.

Zobacz wideo Platynowy Jubileusz królowej Elżbiety II

Księżna Kate ukochała sobie klasykę, za to Anna wygodę. Podglądamy domy royalsów

Księżna Kate skopiowała Meghan Markle? Nie, skopiowała samą siebie

22 czerwca w Wielkiej Brytanii miały miejsce obchody święta Windrush Day, podczas których brytyjską rodzinę królewską reprezentowali księżna i książę Cambridge. Żona księcia Williama wybrała na tę okazję białą marynarkę Alexandra McQueena oraz rozszerzane spodnie w kant. Stylizację dopełniła topem, klasycznymi szpilkami oraz niewielką torebką Mulberry - również w tym samym kolorze.

księżna Kate John Sibley / AP / AP

Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

W niemal identycznym stroju zaprezentowała się Meghan Markle w kwietniu tego roku. Żona księcia Harry'ego postawiła na biały komplet (w jej przypadku marynarka pochodziła jednak od Valentino) podczas odbywających się w Hadze Invictus Games. Nawet dodatki miała praktycznie takie same - wybrała wówczas niedużą białą torebkę oraz jasne szpilki.

Sposoby arystokratek na piękny wygląd. Księżna Kate ma zawsze gładką cerę

Zagraniczne media zaczęły rozpisywać się, że tym razem to księżna Kate skopiowała stylizację szwagierki. Prawda jest raczej taka, że żona księcia Williama po prostu dobrze czuje się w bieli. Księżna Cambridge tę samą marynarkę Alexandra McQueena w połączeniu z jasnymi wąskimi spodniami miała na sobie już w marcu tego roku podczas wizyty na Jamajce.