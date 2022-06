Shakira przyłapana przez paparazzi. Jej mina mówi wszystko

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Ostatnie tygodnie zdecydowanie nie były dla Shakiry najłatwiejsze. Na początku czerwca piosenkarka i jej były partner wydali oświadczenie, w którym potwierdzili, że ich związek to już przeszłość. Od tego czasu niemal każdego dnia pojawiają się nowe informacje dotyczące relacji piosenkarki i piłkarza, która zakończyła się w atmosferze skandalu. Najnowsze zdjęcia wokalistki pokazują, że medialna burza nie wyszła jej na dobre.

Przygnębiona Shakira wraca do domu w Barcelonie

Po tym, jak media obiegła informacja o rozstaniu Shakiry i Gerarda Pique, piosenkarka wraz z synami wyjechała z Barcelony. Pojawiły się nawet plotki, że gwiazda na stałe chce opuścić to miasto. Sama zainteresowana do tej pory nie skomentowała doniesień, ale wszystko do tej pory wskazuje na to, że na razie nie zamierza zmieniać miejsca zamieszkania.

Niedawno paparazzi spotkali artystkę, gdy ta zmierzała w kierunku swojej posiadłości. Trzeba przyznać, że nie wyglądała na zbyt zadowoloną. Na jej twarzy wyraźnie dostrzec można smutek i zmęczenie.

Gerard Pique w towarzystwie tajemniczej blondynki na imprezie w Sztokholmie

17 czerwca do sieci trafiło zdjęcie Pique, który u boku tajemniczej blondynki bawił się na przyjęciu w Sztokholmie. Fotografię zrobiła, a następnie w akcie zemsty na piłkarzu opublikowała w mediach społecznościowych szwedzka influencerka Katrin Zytomierska. Były partner Shakiry rzekomo nie zgodził się, aby pozdrowić jej syna, który jest fanem piłki nożnej.

Influencerka podeszła na imprezie do Pique. Powiedział słowo. Zmiażdżyła go w sieci

