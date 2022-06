Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Można odnieść wrażenie, że im większe zainteresowanie wzbudzają niektóre pary, tym bardziej starają się ukryć przed mediami szczegóły prywatnego życia. Tak było z pewnością w przypadku Antoniny Turnau i Marka Kondrata. Dzieląca zakochanych różnica wieku, która wynosi niemal 40 lat, u części komentujących wywoływała wręcz oburzenie, jednak sami zainteresowani nie odnosili się do żadnych plotek. Ciekawskim dziennikarzom udzielali dość zdawkowych odpowiedzi na temat łączącej ich relacji. Dlatego gdy Mateusz Szymkowiak nakłonił Antoninę Turnau do udzielenia wywiadu dla "Fashion Magazine" siedem lat po ślubie, wszyscy zaczęli zachodzić w głowę, jak udało mu się tego dokonać.

Antonina Turnau otworzyła się w pierwszym wywiadzie od ślubu

Rozmowa z córką Grzegorza Turnaua nie ukazała się jeszcze w całości. Przeprowadzający ją dziennikarz wyjawił na Instagramie jedynie jej fragment, w którym Antonina Turnau odpowiada, czy w swoim mężu dostrzega podobieństwa do ojca. "Fakt" skontaktował się z Mateuszem Szymkowiakiem, aby dowiedzieć się nieco więcej na temat wywiadu z Antoniną Turnau, który może w mediach namieszać w podobny sposób, jak ten z Marianną Dufek, również przeprowadzony przez Szymkowiaka.

Po głośnym, niezwykle szczerym i bardzo ważnym wywiadzie z Marianną Dufek, który ukazał się w wiosennym wydaniu "Fashion Magazine", chciałem dalej podążać w kierunku silnych kobiet. Taka jest Antonina Kondrat, fascynująca, od zawsze projektująca swoje życie na własnych zasadach. Cieszę się, że mi zaufała, traktuję to jako duże wyróżnienie - skomentował.

Dodał również, że rozmowa z żoną Marka Kondrata nałożyła się w czasie z przełomowym wydarzeniem, do którego doszło w jej życiu. Szymkowiak nie chciał jednak póki co zdradzać, o co dokładnie chodzi.

Nasza rozmowa zbiegła się w czasie z bardzo ważnym wydarzeniem w jej życiu. Szczegóły w letnim numerze "Fashion Magazine", który już za chwilę pojawi się na rynku - powiedział dziennikarz.

Antonina Turnau i Marek Kondrat pobrali się w 2015 roku podczas kameralnej ceremonii zorganizowanej wyłącznie dla najbliższych. Zakochani przeprowadzili się na pewien czas do Francji, a po narodzinach córki, która przyszła na świat w 2018 roku, zamieszkali w Hiszpanii.