Widzowie "Królowych życia" pokochali Dagmarę Kaźmierską, której w programie zawsze towarzyszyli najlepsi przyjaciele: Jacek i Edzia. Jednak tej ostatniej w najnowszym sezonie już nie oglądaliśmy. Co więcej, Kaźmierska ujawniła jakiś czas temu, że jej przyjaźń z Edytą należy już do przeszłości. Edzia rozpoczęła jednak "solową karierę" i cały czas jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Ostatni post celebrytki nie przypadł internautom do gustu.

Edzia z "Królowych życia" chwali się zabawą w brudnej wodzie

Edzia mierzy się ostatnio ze sporą krytyką. Internauci zarzucają jej, że przesadza z zabiegami medycyny estetycznej i nie szczędzą negatywnych uwag na temat jej wyglądu. Teraz celebrytka zetknęła się z kolejnymi przykrymi komentarzami.

Edyta wraz z mężem i znajomymi skorzystali z ciepłej pogody i wybrali się na wycieczkę na łono natury. Po rowerowej przejażdżce odpoczywali nad jeziorem i postanowili też schłodzić się w jego odmętach. Fani na Instagramie zwrócili uwagę, że uczestniczka "Królowych życia" nie powinna kąpać się w zbiorniku z tak nieprzezroczystą, a wręcz wyglądającą na brązową wodę.

Komentujący nie zostawili na Edzi suchej nitki, pisząc, że wygląda to obrzydliwe i nie wpuściliby tam nawet psa. Niektórzy malkontenci zarzucili jej wręcz, że zdjęcie wygląda jeszcze śmieszniej z racji tego, iż celebrytka pluskała się w pełnym makijażu. Edytę chyba dość mocno dotknęła krytyka, bo post bez żadnego wyjaśnienia zniknął z mediów społecznościowych.

Koniec przyjaźni z Dagmarą i niepojawienie się w ostatnim sezonie "Królowych życia" raczej nie odbije się negatywnie na medialnej karierze Edzi. Stacja TTV oznajmiła bowiem, że format i tak na pewien czas znika z anteny. Choć niewykluczone, że program jeszcze kiedyś powróci, nowych odcinków nie zobaczymy na pewno w najbliższej przyszłości.