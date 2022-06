Więcej aktualnych informacji ze świata show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Życie nie rozpieszcza ostatnio Shakiry. Wokalistka niedawno rozstała się z wieloletnim partnerem i ojcem jej dzieci, Gerardem Pique. Według informacji krążących w mediach, to piłkarz miał zostawić ukochaną. Na zdjęciach wykonanych niedawno przez paparazzi piosenkarka nie wygląda na przygnębioną. Artystka świetnie bawi się także na planie nowego show "Dancing with Myself", w którym zasiada w jury. Gwiazda jest w swoim żywiole. Sama może pochwalić się niezwykłymi umiejętnościami tanecznymi. Niedawno odtworzyła choreografię do jednego ze swoich największych hitów.

Shakira odtworzyła taniec z "Whenever, Wherever" 21 lat po premierze. Wciąż ma te ruchy!

Piosenka "Whenever, Wherever" miała premierę 21 lat temu i to ona uczyniła z Shakiry wielką gwiazdę. Fani pokochali nie tylko chwytliwą melodię i tekst utworu, ale także zmysłowe ruchy piosenkarki. Niedawno artystka postanowiła odtworzyć kultową choreografię. Taniec wokalistki nadal robi wrażenia. Pomimo że Kolumbijka przeżywa ostatnio ciężkie chwile, wciąż emanuje pozytywną energią.

Dzięki kolumbijskiej piosenkarce o charakterystycznej barwie głosu muzyka latynoska zyskała popularność na całym świecie. Do najpopularniejszych hitów wokalistki należą: "Whenever, Wherever", "Waka, Waka", "Hips Don't Lie" czy "Loca". Artystka ma na koncie również duety z największymi gwiazdami. Razem z Beyoncé zaśpiewała piosenkę "Beautiful Liar", z kolei z Rihanną nagrała "Can't Remember To Forget You".