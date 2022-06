Adrianna Biedrzyńska zachwyciła figurą w stroju kąpielowym. Fan oniemiał: Bogini

Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd show-biznesu znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Adrianna Biedrzyńska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. To tam dzieli się z fanami kadrami z planu, czy pokazuje, jak spędza czas wolny. Tym razem padło na to drugie i aktorka wrzuciła do sieci zdjęcie w stroju kąpielowym z wakacji. Fani aż zaniemówili.

Adrianna Biedrzyńska pochwaliła się figurą na wakacjach w Miami. Internauci aż zaniemówili

Adrianna Biedrzyńska 30 marca 2022 roku skończyła 60 lat. Aktorka najnowszym zdjęciem udowodniła, że kobieta w dojrzałym wieku może wyglądać pięknie i apetycznie. Pod postem napisała:

Dzień dobry Miami.

Aktorka zdecydowała, że odpocznie daleko od Polski. Wybrała miasto na Florydzie. Adrianna Biedrzyńska udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcia, na których prezentuje się przed fanami w czarnym, obcisłym stroju kąpielowym.

Fani nie mogli pozostać obojętni wobec takich zdjęć. Pod jej kadrami od razu pojawiło się wiele ciepłych słów. Pisali:

Piękna kobieta. Bardzo atrakcyjna. Pokazała pani piękny dekolt.

Wow! Bogini. Śliczna kobieta. Cudowny widok - podkreśliła inna fanka.

Jej koleżanka aktorka także nie pozostała obojętna na wdzięki aktorki. Napisała wprost:

Ale ty jesteś laseczka.

Na odpowiedź Adrianny Biedrzyńskiej nie trzeba było długo czekać. Odpisała żartobliwie koleżance, zdradzając przy tym, co myśli na temat jej słów:

Biorąc pod uwagę mój wiek, Aguś… No można.

Co myślicie o najnowszych zdjęciach Adrianny Biedrzyńskiej w mediach społecznościowych?