Joanna Opozda wraca do aktorstwa. Pojawi się w popularnym serialu

Ostatnie miesiące były dla Joanny Opozdy przełomowe. Aktorka zdążyła stanąć na ślubnym kobiercu, zostać matką i rozstać się z Antkiem Królikowskim. Mama Vincenta, ze względu na zmiany w życiu osobistym musiała na dłuższy czas zrezygnować z aktywności zawodowej. Teraz jednak wraca na plan. Już niebawem zobaczymy ją w popularnej produkcji.

Joanna Opozda na planie popularnej produkcji. Zagra u boku Aleksandry Domańskiej. "Praca to przyjemność"

Aktorka pokazała zdjęcia z planu "Mecenas Porady". Opozda dołączyła do obsady polsatowskiej produkcji. Do fotografii pozowała z Aleksandrą Domańską, która wciela się w główną rolę w serialu.

W takim towarzystwie praca to przyjemność - czytamy w opisie fotografii.

Joanna Opozda wraca do aktywności zawodowej. "Muszę zarabiać, żeby utrzymać rodzinę"

Joanna Opozda zdradziła, że to dynamiczne zmiany w życiu prywatnym zmusiły ją do powrotu na plan filmowy. Aktorka wprost przyznała, że po rozstaniu z mężem i ojcem syna, jest jedyną żywicielką rodziny. To zmotywowało ją do szybkiego powrotu do pracy.

Bardzo bym chciała spędzać z synkiem cały swój czas. Niestety, jest to niemożliwe. Sytuacja życiowa zmusiła mnie do szybkiego powrotu do formy i pracy. Muszę zarabiać, żeby utrzymać rodzinę - mówiła w rozmowie z reporterem przy okazji festiwalu Mastercard Off Camera 2022.

Przypomnijmy, że media od lutego informują o rozstaniu aktorki z Antkiem Królikowskim. Partner gwiazdy miał zdradzić ją z sąsiadką. Opozda do tej pory nie skomentowała wprost tych doniesień.