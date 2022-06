Bądź na bieżąco. Więcej o brytyjskiej rodzinie królewskiej przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Księżna Kate i książę William robią co mogą, by jak najlepiej wychować dzieci. Podczas Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II show skradły właśnie ich pociechy. Cała uwaga skupiła się na najmłodszym księciu Louisie, który z racji swojego wieku, nie mógł wysiedzieć podczas niektórych uroczystości. Wówczas księżna Kate mogła liczyć na ingerencję córki, która postanowiła ustawić brata do pionu. Księżniczka Charlotte jest bardzo rezolutną dziewczynką. Wyszło na jaw, jak zwraca się do ojca. Książę William też wymyślił przydomek dla córki.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Księżniczka Charlotte będzie kopią mamy, a książę George szybko osiwieje. Tak dzieci Williama i Kate będą wyglądać na starość

Zobacz wideo Jak mieszkają księżna Kate i książę William?

Tak Księżniczka Charlotte zwraca się do ojca. Książę William też ma dla niej przezwisko

Księżna Kate i książę William w zeszłym roku podzielili się za pośrednictwem mediów społecznościowych wyjątkowymi kartkami. Ich dzieci z okazji Dnia Matki wykonały urocze laurki w hołdzie dla swojej babci, księżnej Diany, której nie dane było poznać wnuków. Fani rodziny królewskiej mieli okazję nie tylko podziwiać zdolności artystyczne pociech, ale przy okazji dowiedzieć się, jak zdrobniale księżniczka Charlotte zwraca się do ojca.

Droga babciu Diano, myślę o Tobie w Dzień Matki, bardzo cię kocham. Tatuś tęskni za tobą. Dużo miłości, Charlotte - napisała księżniczka.

Charlotte do księcia Williama zwraca się zwrotem "papa", który jest zapożyczony z języka francuskiego i odpowiada polskiemu słowu "tatuś". Książę William także wymyślił przydomek dla córki. W 2019 roku, podczas Chelsea Flower Show, podsłuchano, jak mąż księżnej Kate wołał córkę, jednak nie zwracał się do niej po imieniu, a nazwał ją "mignonette". Z francuskiego "mignonette" oznacza "cukiereczka".

ZOBACZ: Członkowie rodziny królewskiej mają dla siebie dziwaczne przezwiska. Kogo nazywają świnką Piggy?

Internauci miażdżą wywiad Danuty Holeckiej z Jarosławem Kaczyńskim

Mimo ze royalsi pozujący na poważne i dystyngowane osoby, nie jest tajemnicą, że w swoim kręgu nadają sobie zabawne przezwiska, co jest już pewnego rodzaju tradycją.