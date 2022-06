Więcej informacji i ciekawostek ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Nie jest żadną tajemnicą, że Telewizja Polska jawnie wspiera obóz rządzący. Dlatego mało kto spodziewał się trudnych pytań we wtorkowej rozmowie Danuty Holeckiej z Jarosławem Kaczyńskim. Chociaż z wywiadu niczego nowego się nie dowiedzieliśmy, to przynajmniej stał się on pretekstem do niezliczonej ilości żartów w internecie.

Internauci miażdżą wywiad Danuty Holeckiej z Jarosławem Kaczyńskim

Danuta Holecka nie zadawała prezesowi PiS niewygodnych pytań. Nie ciągnęła go za język, za to pozwoliła gościowi swobodnie drwić z opozycji. Internauci, którzy bacznie śledzi program, nie zostawili na nim suchej nitki na Twitterze.

Życzę wam kochani, abyście zawsze mieli kogoś, kto będzie was tak kochał i tak na was patrzył, jak Holecka na Kaczyńskiego.

Nie wiem, kto najbardziej kocha prezesa, ale peletonowi wyraźnie uciekli Ryszard Czarnecki i Danuta Holecka.

Prezes: będzie tani węgiel. Pani Holecka nie drąży, kiedy i dla ilu gospodarstw, mówi natomiast, że opozycja chciała budowy wiatraków. Ot takie podawanie piłki.

Danuta Holecka z TVP związana jest od 1993 roku. To już kolejna rozmowa dziennikarki, która staje się obiektem żartów i kpin. Jej wcześniejsza rozmowa z prezesem stacji Jackiem Kurskim pozostawiała nie mniej do życzenia. Przypomnijmy, że na media publiczne składają się wszyscy Polacy, a nie tylko wyborcy Prawa i Sprawiedliwości.

