Niemiecka gazeta poinformowała, że Ballack i Schneiderhan byli widziani razem w Szwajcarii podczas odbywających się w połowie czerwca w Bazylei targów sztuki Art Bassel. Z doniesień "Bild" wynika, że nie szczędzili sobie czułych gestów i sprawiali wrażenie bardzo zakochanych. 21-letnia Sophia Schneiderhan jest modelką i przyjaźniła się z synem byłego piłkarza, Emilio Ballackiem, zmarłym w wyniku wypadku na quadzie, do którego doszło w sierpniu ubiegłego roku.

Michael Ballack spotyka się z młodszą o 24 lata przyjaciółką syna

Jak ustalił "Bild", to nie pierwszy raz, gdy Michael Ballack i Sophia Schneiderhan pojawili się wspólnie w miejscu publicznym. Wcześniej byli widziani także w jednej z modnych berlińskich dzielnic. Przyjaciele byłego piłkarza w rozmowie z niemiecką gazetą przyznali, że związek ze Schneiderhan bardzo mu służy, a para nie przejmuje się dzielącą ich różnicą wieku, która wynosi 24 lata.

Były zawodnik Chelsea i modelka zbliżyli się do siebie po śmierci Emilio Ballacka. Do tragedii doszło 5 sierpnia ubiegłego roku, gdy Michael Ballack wraz z rodziną przebywał w portugalskiej posiadłości znajdującej się niedaleko miejscowości Troia. Jak podaje "Daily Mail", zaledwie 18-letni wówczas syn byłego piłkarza wybrał się w nocy na wycieczkę na quadzie. Najprawdopodobniej wjechał na nierówną drogę, gdzie stracił panowanie nad pojazdem, który się przewrócił. Emilio Ballack został przygnieciony quadem, a w wyniku wypadku doszło także do pożaru. Mimo że strażakom udało się go wyciągnąć, obrażenia okazały się niestety zbyt rozległe. Syn Michaela Ballacka zmarł na krótko przed 19. urodzinami.

Emillio Ballack był drugim z trzech synów, których Michael Ballack doczekał się z Simone Lambe. Najstarszy, Louis, urodził się w 2001 roku, a najmłodszy, Jordie, przyszedł na świat w 2005 roku. Legendarny zawodnik Chealsea i Simone Lambe pobrali się w 2008 roku po wielu latach związku, jednak cztery lata później podjęli decyzję o rozwodzie.