Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

REKLAMA

Zanim Małgorzata Rozenek została żoną Radosława Majdana, z którym tworzy jedną z naczelnych power-couple w Polsce, była zamężna. Ojcem dwóch starszych synów celebrytki jest Jacek Rozenek, z którym pomimo rozstania nadal pozostaje w wyjątkowo serdecznych stosunkach. Na Instagramie Małgosi znalazło się właśnie kolejne potwierdzenie zażyłości, łączącej ją z aktorem. Zamieściła bowiem zdjęcie, na którym promuje nową książkę wydaną przez jej byłego partnera.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek opowiada o kłótni z Radosławem Majdanem

Małgorzata Rozenek wspiera byłego męża. Na Instagramie promuje książkę wydaną przez Jacka Rozenka

W mediach społecznościowych Małgorzaty Rozenek pojawiło się nowe zdjęcie. W otoczeniu pięknych kwiatów pozuje na nim, trzymając w ręku książkę autorstwa Jacka Rozenka "Padnij, powstań. Życie po udarze", w której aktor wraca wspomnieniami do przykrych doświadczeń z 2019 roku. Do fotografii został dołączony następujący opis:

„Udar zmienił moje życie. Ale był też najcenniejszą lekcją, jaką mogłem dostać. Dzięki niemu zrozumiałem, jak wielka siła jest we mnie." Tak, dwa lata po przebytym udarze, mówi Jacek. To były dwa lata ciężkiej rehabilitacji i walki o powrót do normalności. Ta książka jest tego zapisem. Sięgnijcie po nią. To nie tylko emocjonalny, ale i dzięki rozmowom z ekspertami, merytoryczny opis tej choroby. Współpraca przy jej pisaniu z Sergiuszem Pinkwartem nadała jej tempo i lekkość, mimo ciężaru tematu. Ta książka pokazuje też, jak ulotne potrafi być życie… Warto przeczytać.

Jak dowiadujemy się z wpisu, autorem zdjęcia na okładce jest ich syn Stanisław. W komentarzach natychmiast zaroiło się od pełnych uznania słów ze strony fanów:

Super gratulacje. Piękne, że wspiera pani byłego męża.

To się nazywa mieć dobre relacje z byłym mężem.

Klasa sama w sobie. To piękne.

Rozenek przeszedł udar mózgu. Teraz wrócił na plan "Barw szczęścia". W jakiej jest formie?

Pomimo że małżeństwo Małgorzaty Rozenek-Majdan i Jacka Rozenka przeszło do historii wiele lat temu, ze względu na szacunek do siebie i troskę o wspólne dzieci pozostali oni przyjaciółmi. Żona Radosława wspierała byłego męża również wtedy, gdy przeszedł udar mózgu. Regularnie odwiedzała go w szpitalu i wykazała zrozumieniem wobec pogorszenia sytuacji materialnej w tamtym czasie.

Jacek Rozenek ze smutkiem wspomina czas po udarze