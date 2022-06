Więcej podobnych artykułów przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Kasia Tusk już wiele lat temu ugruntowała w Polsce pozycję ekspertki w dziedzinie mody i trendów. W 2016 roku ukazał się jej poradnik "Elementarz stylu", a bloga Make Life Easier, który zadebiutował ponad dekadę temu, z powodzeniem prowadzi do dziś. To właśnie na jego łamach Tusk podzieliła się opinią na temat letnich stylizacji Polaków w nadmorskich kurortach. Influencerka, która mieszka w Sopocie, ma wiele okazji, aby przyglądać się modzie królującej wśród turystów. Zdaniem Tusk do Riwiery Francuskiej trochę nam jeszcze brakuje.

Zobacz wideo Czego nie założyłaby Natsu?

Cichopek nie zawsze miała styl. Jej poszukiwania to była droga przez ciernie

Kasia Tusk radzi Polakom, w co ubierać się w czasie wakacji

Kasia Tusk zauważyła, że Polacy wybierają latem wyjątkowo różnorodne stylizacje. Zdaniem influencerki przylegające do ciała krótkie sukienki i mocny makijaż na porannym spacerze czy przesadne obnoszenie się markami nie dodają nikomu uroku.

Na słynnym sopockim deptaku nie brakuje rozmaitości - od obcisłych sukienek w stylu Herve Leger o dziesiątej rano (i nie mówię tu o imprezowych niedobitkach z dnia poprzedniego, a o wystylizowanych paniach, które na poranny spacer przy plaży wybrały szpilki i tonę makijażu) po modę sportową niczym na Tour de Pologne (tylko tego roweru jakoś brak, za to na napis "Hugo Boss" znalazło się miejsce na czapce z daszkiem, koszulce, okularach i, jakżeby inaczej, na skarpetkach) - opisuje spostrzeżenia z wizyty na sopockim molo.

Kasia Tusk uważa, że podczas wakacyjnych wypadów najlepiej bronią się stylizacje w odcieniach bieli, które dominują także w jej szafie. Pokusiła się wręcz o stwierdzenie, że ubrania w jasnych kolorach mogą przybliżyć nas do wyglądu turystów z Saint-Tropez czy Cannes.

Biel to kolor, który powinien być bazą w naszej wakacyjnej walizce. To ona sprawi, że nasze zestawy będą wyglądać tak, jak w filmach o Francuskiej Riwierze. Od kilku sezonów wiem już, że latem najbardziej lubię nosić sukienki właśnie w tym kolorze - tłumaczy.

Tak wygląda dom Filipa Chajzera. Ogromny ogród, jacuzzi i dużo drewna

Blogerka do białych stylizacji poleca również skórzane klapki i przekonuje, że taki strój będzie nie tylko klasyczny i elegancki, ale również praktyczny i wygodny.

Zgadzacie się z jej opinią?