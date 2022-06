Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Państwo młodzi zazwyczaj pragną, aby ślub i wesele były idealne. Ten wyjątkowy dzień poprzedzają tygodnie przygotowań. Czasem jednak zdarza się, że z przyczyn niezależnych od organizatorów pojawiają się komplikacje. Tak było w przypadku pewnej brytyjskiej pary. Okazało się, że świadek zapomniał obrączek. Na szczęście ceremonia została uratowana.

Świadek pana młodego zapomniał obrączek. Z pomocą przyszedł niespodziewany gość

Podczas ślubu pewnej brytyjskiej pary doszło do niewielkiej wpadki. Świadek pana młodego zapomniał o obrączkach. Szybko okazało się jednak, że sytuacja została wyreżyserowana. W czasie, gdy zapominalski drużba szukał pomocy, goście zobaczyli zabawne wideo. Na nagraniu widać, jak pies państwa młodych "przeprowadza akcję ratunkową". Zwierzak nie tylko dostarczył obrączki, nie zapomniał także, aby "ubrać się" odpowiednio do okazji. Rodzina i przyjaciele pary nie kryli rozbawienia. Kiedy golden retriever pojawił się na miejscu, przywitały go gromkie oklaski zgromadzonych.

Zobaczcie, jak nasz pies Darcy uratował nasz ślub, kiedy świadek zapomniał obrączek - brzmiała nazwa wideo.

Darcy nie był jedynym czworonożnym uczestnikiem wesela. Państwo młodzi chcieli, aby w tym wyjątkowym dniu towarzyszyły im wszystkie cztery psiaki. Wideo zostało obejrzane na TikToku już ponad dwa i pół miliona razy. W komentarzach pod filmem internauci nie kryli zachwytu. Wielu z nich zadeklarowało, że wykorzysta pomysł podczas własnego ślubu.