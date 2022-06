Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek wylecieli na krótki urlop do Francji. Małżonkowie chętnie relacjonowali podróż w mediach społecznościowych. Razem z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską relaksowali się na imponującym jachcie, którym pływali po Morzu Śródziemnym. Piłkarz, pakując się na wyjazd, zadbał o odpowiednie stylizacje. Jedna z nich wyjątkowo przypadła do gustu fanom.

Kiedyś nie wiedziały, co to klasa i styl. Dzięki Bogu czas je zmienił

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek opowiada o kłótni z Radosławem Majdanem

Elegancki Radosław Majdan wypoczywa na jachcie. Fani: Jak arabski szejk

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek z naładowanymi bateriami powrócili już z francuskiej eskapady do kraju.

Uwielbiam ciepłe wieczory. Można włożyć drugą marynarkę - zabawnie podpisał zdjęcie piłkarz.

Fani nie omieszkali zwrócić uwagi na elegancki wygląd Radosława Majdana. W komentarzach pod postem zasypali męża Małgorzaty Rozenek komplementami.

Jak arabski szejk.

Nieźle wyglądasz.

Tylko światowe życie - czytamy.

Małgorzata Rozenek pozuje na jachcie z toczkiem na głowie

Małgorzata Rozenek również świetnie przygotowała się do wyjazdu i zadbała o to, aby nawet w stroju kąpielowym prezentować się elegancko. Na jednym ze zdjęć, które opublikowała w mediach społecznościowych, możemy zobaczyć ją w białym bikini, do którego dobrała nietypowe nakrycie głowy. Oczywiście jej stylizacja również zwróciła uwagę internautów. Zdaniem niektórych osób był to niestety nietrafiony dodatek. Więcej zdjęć z urlopu słynnej pary znajdziecie w galerii u góry strony.

