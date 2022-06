Więcej aktualnych informacji na temat brytyjskiej rodziny królewskiej znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William z dziećmi w ogrodzie

Książę Louis stał się bohaterem mediów po tym, jak stroił zabawne miny i dokazywał podczas obchodów Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II. Naturalne zachowanie najmłodszego dziecka pary książęcej Cambridge przysporzyło mu sympatyków wśród Brytyjczyków. Zagraniczne media donoszą, że rodzice zaplanowali już ścieżkę edukacji czterolatka. Chłopiec nie będzie uczęszczał do szkoły wraz ze starszym rodzeństwem. Książę William i księżna Kate zdecydowali się na zupełnie inną placówkę.

Klara Lewandowska zna kilka języków, a Stanisław Rozenek szyje. Oto talenty dzieci gwiazd

Książę William i księżna Kate wybrali już szkołę dla księcia Louisa. Nie będzie się uczył razem z rodzeństwem

Książę George i księżniczka Charlotte uczęszczają do Thomas’s Battersea Junior School, natomiast książę Louis rozpocznie edukację w szkoły przygotowawczej Lambrook w Winkfield. Jak informuje portal express.co.uk para książęca Cambridge planuje przeprowadzkę do Windsoru. Placówka, w której rzekomo będzie uczył się najmłodszy syn księcia Williama i księżnej Kate, znajduje się w odległości 13 kilometrów od zamku.

Na księcia Williama wołali "Billy Zabijaka". Louis wiele po nim odziedziczył

Jak można było się spodziewać, szkoła należy do elitarnych, a w związku z tym także bardzo kosztownych. Czesne wzrasta wraz z kolejnymi etapami edukacji. Pierwsze dwa lata to wydatek rzędu 8778 funtów (około 48 tysięcy złotych). Kiedy uczeń ukończy siedem lat opłata wzrasta do 12 896 funtów (ponad 70 tysięcy złotych). Za każdy rok z ostatnich czterech lat nauki należy zapłacić 13 998 funtów (niemal 80 tysięcy złotych). Szkoła Lambrook może pochwalić się wieloletnią historią. Placówka funkcjonuje od 1860 roku.