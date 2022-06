Więcej artykułów na temat stylizacji gwiazd polskiego i zagranicznego show-biznesu przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Królowa Letizia uwiodła nas kombinezonem w czarno-biały print. Okazuje się, że tym razem nie postawiła na luksusową markę, a hiszpańskie przedsiębiorstwo odzieżowe. Wyszło jej to świetnie. Warto się nią zainspirować.

Królowa Letizia czaruje w kombinezonie Mango. Cena jest naprawdę przystępna

Nie na darmo mówi się, że królowa Hiszpanii jest ikoną stylu i jedną z najlepiej ubranych kobiet na świecie. Pozostałe koronowane głowy wyprzedza pod tym względem o kilka długości i wyróżnia się na ich tle wyczuciem stylu i znajomością najnowszych trendów.

Królowa Letizia East News

Królowa Hiszpanii wyglądała bardzo szykownie w kombinezonie we wzór czarno-białej zebry. Pochodzi on z recyklingowej kolekcji hiszpańskiej sieciówki Mango. Przewiewny materiał z pewnością pozwolił kobiecie wytrzymać madryckie upały. Warto wspomnieć, że wybór kombinezonu to świetna opcja dla osób dojrzałych i zapracowanych, które nie mają czasu długo zastanawiać się nad tym, co na siebie włożą, a chcą jednocześnie dobrze wyglądać.

Królowa Letizia uzupełniła swój kombinezon cienkim, jasnobrązowym paskiem, który podkreślił jej smukłą talię. Jeżeli chodzi o makijaż i włosy to postawiła na naturalność, która zawsze zdaje egzamin. Rozpuszczone włosy i mocniejszy wizaż oczu wyglądały bardzo elegancko i nadały twarzy wyrazistości. Warto czerpać inspirację ze stylu królowej Letizii, która tak jak nikt, potrafi pokazać, jak dobrze może wyglądać kobieta dojrzała i świadoma własnej sylwetki. Brawo!