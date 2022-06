Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Maja Rutkowski zaszalała i zafundowała sobie złote zęby. Przy okazji żartobliwie wyznała, że uśmiech wykonany ze złota i diamentów okazał się najlepszą inwestycją w czasie szalejącej inflacji. Żona Krzysztofa Rutkowskiego nie ukrywała, że musiała przekonywać swojego dentystę do tej metamorfozy, ale jak przystało na estetkę i miłośniczkę luksusu, dopięła swego. Nie spodziewała się jednak, że jej nowe uzębienie wywoła takie zamieszanie. Opublikowała refleksyjny post na Instagramie, w którym zachęciła fanów do podjęcia ryzyka, tak jak zrobiła to detektyw.

Maja Rutkowski komentuje zamieszanie wokół złotych zębów

Maja Rutkowski opublikowała na Instagramie długi post, w którym odniosła się do medialnej burzy dotyczącej złotych zębów. Jak podkreśliła, stara się być wzorem dla swoich obserwatorów, nie tylko w stylu życia, ale przede wszystkim w dążeniu do akceptacji siebie i bycia szczęśliwym w swoim ciele.

Jestem dla was, aby pokazywać wam, abyście się nigdy nie poddawali, abyście spełniali swoje marzenia, abyście zdrowo się odżywiali, ćwiczyli i prowadzili zdrowy tryb życia. Nie dlatego, co powiedzą inni, nie dlatego, że jest to modne w danej chwili, tylko dla siebie, abyście dobrze się ze sobą czuli. I jeśli macie ochotę i czujecie to głęboko w środku, zróbcie sobie złote zęby i nie przejmujcie się co inni o was myślą, tylko słuchajcie swojego wnętrza i bądźcie szczęśliwi dla samych siebie - zaczęła.

Maja Rutkowski komentuje zamieszanie wokół złotych zębów: Łatwo zranić drugiego człowieka Fot. Instagram/ majaplich

Po jej dalszym wywiadzie można zauważyć, że dotknęły ją komentarze oceniające jej nowy uśmiech, który okazał się jej spełnieniem marzeń.

Bądźcie dla siebie dobrzy, bo łatwo zranić drugiego człowieka. Jeden jest silny i spłynie po nim jak po kaczce, a drugi. Najbardziej są narażone na to dzieci i młodzież nie poradzi sobie z tym psychicznie i często kończy się to próbą lub samobójstwem. W mojej pracy spotykam wiele okrucieństwa, zła, więc tutaj jestem dla was, aby pokazać wam, aby zawsze walczyć do końca, nigdy się nie poddawać z uśmiechem na twarzy iść do przodu, a z kłód rzucanych pod nogi przez głupców robić sobie kolejne schody do samodoskonalenia oraz każdego dnia starać się być lepszym człowiekiem. (...) Nie ważne, co posiadasz, ale najważniejsze jest to, co możesz dać drugiemu. Możesz nosić w środku kilogramy złota i diamentów, które świadczą o twojej dobroci i wrażliwości - napisała na zakończenie.

Niewątpliwie mało kto może sobie pozwolić na założenie złotych zębów. Zgadzacie się z jej słowami?