Edyta Górniak po ponad dwóch latach w końcu wybrała się na gorące wakacje do Turcji. Jej letnie stylizacje i słoneczna pogoda wskazują na przeciwieństwo tego, co dzieje się nad polskim morzem, nad którym - w porównaniu do upałów w reszcie kraju - jest wietrznie i zimno. Górniak wrzuciła zdjęcie z synem, który nie wydawał się jednak zachwycony. A to wszystko przez zbytnią czułość rodzicielki.

Edyta Górniak z synem. Strzelał miny do kamery

Edyta Górniak na InstaStories wrzucała zdjęcia z podziwiania zachodu słońca, degustacji białego wina czy poruszających się spokojnie fal. Na jednym z filmików pojawił się także jedyny syn słynącej z zamiłowania do teorii spiskowych wokalistki Allan Krupa. Chłopak początkowo stał nieporuszony przy matce wysyłającej buziaki i głaskać po policzku.

Edyta Górniak i Allan Krupa Instagram.com/edytagorniak

18-latek, jak to chłopcy w jego wieku, nie wydawał się szczególne zachwycony czułością ze strony matki. Miał zapewne też świadomość, że nagranie błyskawicznie trafi do sieci. Przez chwilę się krzywił, ale ostatecznie uległ i pocałował matkę w dłoń. Ucieszona Edyta uśmiechnęła się szeroko do obiektywu i spełniona zakończyła nagrywanie.

Gesty Edyty w stronę syna i reakcje Alla zobaczycie w naszej galerii na górze strony. Urocze?

