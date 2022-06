Modelka Carrie Sutton znana również jako Carre Otis w filmie dokumentalnym "Scouting For Girls: Fashion's Darkest Secret" realizowanym przez brytyjską telewizję Sky opowiedziała o nadużyciach, do jakich dochodzi w branży modowej. Z łzami w oczach mówiła o gwałtach, których miała być ofiarą w 1986 roku.

REKLAMA

Modelka Carre Sutton twierdzi, że została zgwałcona przez byłego męża Lindy Evangelisty

Carrie Sutton twierdzi, że miała zaledwie 17 lat, kiedy była gwałcona przez jednego z najbardziej wpływowych wówczas mężczyzn w branży modowej. Mowa o Geraldzie Marie, ówczesnym szefie agencji modelek Elite Models oraz mężu modelki Lindy Evangelisty (para rozwiodła się w 1993 roku). Mężczyzna miał napastować seksualnie niepełnoletnią wówczas Sutton "czasami kilka razy w tygodniu" przez kilka tygodni w 1986 roku. Sutton twierdzi, że do gwałtów dochodziło, gdy związana z francuskim agentem Linda Evangelista wyjeżdżała poza miasto. Nic nie wskazuje na to, by Evangelista wiedziała o rzekomych gwałtach, których miał dopuszczać się Marie.

W zasadzie zmusił mnie do tego i zgwałcił. Pamiętam, że byłam tak zdruzgotana i przerażona - mówiła Sutton w filmie dokumentalnym.

Sutton nie jest jedyną kobietą, która zgłosiła się do prokuratury jako rzekoma ofiara Marie. Oprócz niej jeszcze 10 kobiet twierdzi, że były molestowane przez francuskiego agenta, podaje portal Sky News. Jednak większość domniemanych przestępstw popełnionych przez Marie, uległa już przedawnieniu. Wedle francuskiego prawa przestępstwa dotyczące wykorzystywania seksualnego przedawniają się po 20 latach (a w przypadku nieletnich po 30 latach), od momentu ich popełnienia. Sutton twierdzi jednak, że ofiar francuskiego agenta mogło być więcej. By dać im siłę, by zgłosiły się do prokuratury, postanowiła opowiedzieć własną historię.

Nie sądzę, by sprawcy gwałtów po prostu przestawali dopuszczać się ataków - mówiła.

Dodała też:

Mówię o tym dlatego, bo mam córki. Nie chcę, by musiały normalizować to, co ja normalizowałam przez tak długi czas - wyznała w filmie dokumentalnym.

Ponadto Sutton twierdzi, że cała branża modowa jest "całkowicie współwinna" nadużyciom. Wyznała, że była wysyłana na castingi do domów fotografów, którzy byli "znanymi oprawcami". Podczas takich spotkań kazali jej się rozbierać.

To było zupełnie normalne. Żerowali na tych, którzy byli bezbronni, którzy nie zarabiali - opowiadała.

Przypomnijmy, że Marie od momentu, gdy zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia o przestępstwach seksualnych, zaprzeczał wszystkim oskarżeniom. Jego była żona, Linda Evangelista w 2020 roku, w rozmowie "The Guardian" twierdziła, że nie miała pojęcia o tym, że je były mąż miał napastować seksualnie modelki. Podkreśliła jednak, że wierzy kobietom, które zgłosiły się do prokuratury i oskarżyły Marie.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112. Więcej informacji TUTAJ.