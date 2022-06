Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Michelle Pfeiffer uważana jest za jedną z najpiękniejszych kobiet w branży. Pod koniec lat 80. sama śmiała się, że wygląda jak ideał kobiety Hollywood i mimo upływu lat nic się pod tym względem nie zmieniło. Aktorka ma 64 lata, cały czas zachwyca urodą i niewymuszoną elegancją. Gwiazda jest w świetnej kondycji, co udowodniła na imprezie Paramount+. Nie można było od niej oderwać wzroku.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Sposoby arystokratek na piękny wygląd. Księżna Kate ma zawsze gładką cerę. A jaką dietę stosuje królowa Letizia?

Zobacz wideo Angelina Jolie i Michelle Pfeiffer stoczą bój w "Czarownicy 2"

Dawno niewidziana Michelle Pfeiffer na ściance. Nie można było oderwać od niej wzroku

Michelle Pfeiffer jest idealnym przykładem na to, że wiek nie ma żadnego znaczenia. Aktorka w dalszym ciągu jest aktywna zawodowo a ponieważ jej dzieci są już dorosłe (córka ma 29 lat, a syn 27), ma teraz czas na długoterminowe zobowiązania, jak praca na planie serialu. Gwiazda w towarzystwie swoich koleżanek z serialu "The First Lady" pojawiła się na ściance Paramount+.

Aktorka postawiła na przylegającą do ciała czarną sukienkę z bufkami, z metką Oscar de la Renta. Kreacja świetnie układała się na jej sylwetce. Pfeiffer tego dnia zdecydowała się na klasykę i nie szalała z dodatkami. Kropką nad "i" były czarne szpilki z siateczką i rozświetlający makijaż.

Dawno niewidziana Michelle Pfeiffer na ściance. Nie można było oderwać od niej wzroku Fot. Agencja Gazeta

Michelle Pfeiffer ma na swoim koncie wiele ról, za które dostała wyróżnienia. Aktorka wystąpiła w "Młodych gniewnych", "Powrocie Batmana" czy "Człowieku z blizną". W serialu "The First Lady" wcieliła się w Betty Ford, żonę 38. prezydenta USA Geralda Forda.

Konieczna nie przejrzała się w lustrze? Ta kreacja woła o pomstę do nieba

Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.