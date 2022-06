Bądź na bieżąco. Więcej o gwiazdach z Polski i świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Justyna Steczkowska jest ostatnio bardzo aktywna zawodowo. Niedawno mogliśmy zobaczyć ją podczas Polsat SuperHit Festiwalu, gdzie wystąpiła z Dodą z okazji jubileuszu młodszej koleżanki. Później widzowie podziwiali jej występy podczas Koncertu Fundacji Polsat "Jesteśmy dla Dzieci". Na scenie towarzyszył jej syn. W miniony weekend artystka była gościem 59. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Drugiego dnia wystąpiła z własnym urodzinowym recitalem "Dziewczyna szamana - 50. urodziny Justyny Steczkowskiej", a także uczciła 25-lecie kariery muzycznej. Występ wzbudził mieszane uczucia. Jedni byli zachwyceni talentem i show, a drudzy zarzucili jej kicz oraz skrytykowali wokalne umiejętności. W rozmowie z Interią piosenkarka zdradziła, jakie plany zawodowe ma na jesień. Wygadała się, że wraca to "The Voice of Poland".

Zobacz wideo Cleo o recitalu Dody i jej występie ze Steczkowską. "Żałuję, że mnie nie było"

Justyna Steczkowska trenerem w "The Voice of Poland"

Podczas wywiadu padło pytanie, czy jest szansa, aby piosenkarka wróciła do roli trenerki w popularnym show TVP "The Voice of Poland". Odpowiedź z pewnością ucieszy fanów artystki.

Tak, podpisaliśmy już umowę. Zaczynamy pracę w lipcu, sierpniu, wrześniu, a potem występy na żywo. Bardzo się cieszę, bo bardzo lubię też program. Kocham wręcz. Tutaj dzisiaj mamy naszą dziewczynę w debiutach z "The Voice", była u Marka, a ja ją bardzo podziwiam i trzymałam za nią kciuki. Bardzo się cieszę, że kolejną edycję będę mogła wspierać młodych ludzi i też sama się od nich uczyć - odpowiedziała Steczkowska.

Piosenkarka wyznała, że początkowo odmówiła przyjęcia fotelu jurora, ponieważ kolidowało to z trasą koncertową. Ta została jednak przesunięta na 2023 rok, więc Steczkowska zdecydowała się przyjąć propozycję.

Justyna Steczkowska zdradza skład jury nowego "The Voice"

Artystka w wywiadzie zdradziła ponadto, że na pewno obok niej zasiądzie Baron i Tomson. Nie będzie natomiast Sylwii Grzeszczak. Pozostałe fotele są jeszcze puste.

Justyna Steczkowska na festiwalu w Opolu. Raz dziewczyna szamana, a raz Kopciuszek

Domyślacie się, kto może zostać nowym jurorem?