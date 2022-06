Gerard Pique nie chciał pozdrowić syna szwedzkiej influencerki, która go o to poprosiła. W odpowiedzi Katrina Zytomierska zaatakowała piłkarza, udostępniła jego zdjęcie z tajemniczą blondynką i bardzo mocno obraziła go w opisie postu.

11 instagram.com/ 3gerardpique Otwórz galerię Na Gazeta.pl