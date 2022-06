Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Ewa Minge od kilku miesięcy relacjonuje postępy w pracy nad dojściem do wymarzonej figury. Projektantka ćwiczy pod okiem młodszego syna, Gaspara Minge, który ułożył dla niej plan treningowy. Jak informowała w mediach społecznościowych, do wizyt na siłowni dołączyła odpowiednią dietę, suplementację, a także zaczęła medytować. Ciepła pogoda skłoniła gwiazdę do założenia kostiumu kąpielowego, a zdjęciami, na których prezentuje zarysowane mięśnie, pochwaliła się na Instagramie. Mimo że zdecydowana część fanów prawi projektantce komplementy, znalazły się osoby, które nie odmówiły sobie uszczypliwych komentarzy.

Zobacz wideo Tak wygląda pielęgnacja Ewy Minge

Khloe Kardashian musiała rozpuszczać botoks, a Blance Lipińskiej zwisa skóra

Ewa Minge zgasiła hejtera na Instagramie

Słynna projektantka jest pytana o wygląd niemal od początku kariery. Ewa Minge konsekwentnie zaprzecza jednak, jakoby jej rysy twarzy zmieniły się pod wpływem ingerencji chirurga. W 2019 roku w rozmowie z "Faktem" wyznała, że cierpi na wrodzony niedorozwój wątroby, a choroba jest przyczyną m.in. pojawiającej się opuchlizny. Jednak nie jest to jedyny element wyglądu projektantki, który poddawany jest nieustannej krytyce. Pod postem Ewy Minge w kostiumie kąpielowym jeden z internautów nie tylko stwierdził, że oszpeciła się tatuażami, ale zasugerował też, że wyrzeźbiona sylwetka to zasługa skalpela.

Medycyna czyni cuda. Bez tych motyli byłoby lepiej.

Projektantka szybko go zgasiła.

Taaa... Mięśnie wszczepią. Bólu życzę mniej i kontemplowanie własnego rysunku - odpowiedziała.

Mieli zarobć miliony. Skończyło się klapą. Oto biznesy gwiazd, które upadły

Jeden z fanów Minge bez ogródek spytał z kolei, czy poddała się operacji usunięcia żeber bo, jak uznał, wyglądają "mało naturalnie". Projektantka stanowczo zaprzeczyła i odpowiedziała, że wygląd jej klatki piersiowej to zasługa wyczynowego pływania, które trenuje od dziecka. Dodała, że to częste u zawodowych pływaczek.

Choć Ewa Minge dementuje niemal wszystkie doniesienia o rzekomych operacjach plastycznych, w 2018 roku przyznała, że zdarzyło jej się skorzystać z pomocy chirurga. Projektantka powiększyła biust, którego wygląd przestał jej się podobać po tym, jak zaczęła karmić piersią.