Dorota Szelągowska wrzuciła do mediów społecznościowych karuzelę zdjęć, na których pochwaliła się domem na Warmii. Obserwatorzy mogli podziwiać ogród projektantki wnętrz. Fenomenalny pomysł na rozmieszczenie przestrzeni. Widać tu rękę eksperta. Pokazała też, jak wygląda jej basen. Wow! Aż chce się do niego wskoczyć, popływać.

Dorota Szelągowska świetnie urządziła się na Warmii

Projektantka wnętrz udostępniła na Instagramie zdjęcia z posiadłości na Warmii. Kadry udowodniły, że projektantka wnętrz dostosowała dom do otaczającej go roślinności i postawiła na sielskie wnętrze. Na próżno szukać zimnych mebli i marmurowych parapetów. To przestrzeń, w której każdy może poczuć się przytulnie i komfortowo. Dziennikarka dodała pod postem opis. Okazuje się, że w domu na Warmii spędziła ostatnio bardzo miłe chwile z dala od technologii.

Mało miałam styczności z telefonem przez ostatni tydzień, no chyba, że notując przepisy, bo generalnie oszalałyśmy z Gosią w kuchni. Znaczy ona oszalała, ale raczej już dawno, a ja próbowałam jej dorównać. W imię e-booka, co to raczej już nie będzie stricte kulinarny, ale też będzie o życiu. Taka "książka, którą napisałam z Molską w kuchni". Gośka nie jest przekonana do tytułu, ale ja tak. (...) No i zrobiłam 56 km i mój zegarek oraz trener są bardzo zadowoleni. Ja nie jestem, bo właśnie wracam. I jak zwykle się zastanawiam, co by to komu przeszkadzało, żebym tu zamieszkała? - napisała.

Gwiazda sama urządziła stuletni dom, o którym pisała już w jednym z postów. Sielski styl wystroju wnętrz oraz prostota bardzo przypadły internautom do gustu.

To jest tak nieprzyzwoite mieć taki piękny warzywniak!

Dorota Szelągowska Instagram / Dorota Szelągowska screen

Nic dziwnego, że internautce spodobał się ogród projektantki wnętrz. Patrząc na zdjęcie, można łatwo zainspirować się tym, jak został urządzony warzywniak. Ogólnodostępne czerwone cegły z pewnością pomogą w uzyskaniu klimatycznego efektu. Uwagę przykuwa także nowoczesna szklarnia.

