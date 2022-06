Bądź na bieżąco. Więcej o życiu gwiazd z Polski i świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Aleksandra Domańska długo ukrywała, że spodziewa się dziecka. Poinformowała o tym dopiero w połowie sierpnia. 5 października 2021 roku gwiazda urodziła w zaciszu domowym z położną. Aktorka mocno strzeże prywatności, dlatego nie publikuje w sieci wizerunku dziecka. Nie wspomina również o obecnym partnerze i ojcu pociechy. O płci poinformowała dopiero w lutym za pośrednictwem Instagrama, a imię syna w ten sam sposób zdradziła dopiero teraz. Jak wspominała tuż po narodzinach, jest neutralne płciowo.

Aleksandra Domańska zdradziła imię syna. Jest neutralne płciowo

Zaraz po narodzinach dziecka, media zaczęły rozpisywać się na temat płci dziecka. Aleksandra Domańska postanowiła to wtedy wyjaśnić na InstaStories, pisząc, że jest 50 proc. szans, że jest to dziewczynka i 50 proc. szans, że jest to chłopak, a wybrane imię jest no gender. Dopiero teraz zdradziła, jak ono brzmi. W najnowszym poście na Instagramie ujawniła, że syn nazywa się Ariel.

Cześć. Mam na imię Aleksandra. Jestem mamą Ariela. Artystką serca. Kobietą poszukującą, próbującą, doświadczającą, popełniającą błędy. Jestem. Oddycham. Zmieniam się. Mienię się milionem barw - brzmi opis.

Pod postem znalazło się wiele pochlebnych komentarzy.

Piękne imię. Wiem, co mówię. Pozdrawiam, Ariel.

Ariel - super imię.

Petarda. Ogień. Ariel.

A jak wam podoba się imię syna Aleksandry Domańskiej?