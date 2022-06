Więcej aktualnych informacji na temat ciąży gwiazd polskiego i zagranicznego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Krzysztof Ibisz i Joanna Kudzbalska przywitają niebawem na świecie swoje pierwsze dziecko. Szczęśliwa para pojawiła się 19 czerwca na weselu bliskich przyjaciół. To, co przykuło naszą szczególną uwagę, to krągłości kobiety. Widać, że ciąża jej służy.

Zobacz wideo Paulina Sykut-Jeżyna wspomina wesele Ibisza. „Krzysiek promienieje!"

Joanna Kudzbalska pokazała ciążowe krągłości w zielonej sukience. "Mama w kolorze nadziei promienieje"

W miniony weekend Krzysztof Ibisz i Joanna Kudzbalska bawili się na weselu przyjaciół. Na tę okazję partnerka dziennikarza telewizyjnego wybrała zieloną, bardzo modną suknię w prążki, która podkreśliła jej ciążowe kształty. Prezenter zdecydował się na kraciasty garnitur, który świetnie współgrał ze stylizacją Joanny Kudzbalskiej. Fotografia została okraszona opisem:

Pozdrawiamy z Wrocławia ze ślubu naszych przyjaciół, Asi i Jakuba. Jest gorąco i wzruszająco - napisał Krzysztof Ibisz.

Fani byli oczarowani wspólnym zdjęciem Joanny Kudzbelskiej i Krzysztofa Ibisza. Wyrazili radość komentarzami pod postem, pisząc:

Pięknie państwo ze sobą wyglądacie. Pozdrawiam z okolic Wrocławia.

Piękna para, a przyszła mama cudnie kwitnie w ciąży - podkreśliła jedna z fanek gwiazd.

Inna internautka zadała pytanie wprost, przyznając tym samym, że jest bardzo ciekawa płci dziecka.

A ja nie mogę się doczekać - czy dziewczyna czy chłopiec?

Krzysztof Ibisz odpowiedział na pytanie fanki, ale nie zdradził płci dziecka. Para niedługo powita na świecie swoje pierwsze, wspólne dziecko. Nie podali jeszcze informacji o terminie porodu.