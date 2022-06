Więcej podobnych wiadomości znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Tomasz Lis ku zaskoczeniu opinii publicznej, w trybie natychmiastowym zakończył współpracę z wydawnictwem Ringier Axel Springer Polska. Dziennikarz opublikował stosowne oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym nie wdawał się w szczegóły zakończenia współpracy. Podziękował za możliwość rozwoju i zwrócił się do redakcyjnych kolegów. Po tej informacji Aleksander Twardowski, Publicysta '"Liberte!" zasugerował na Twitterze, że przyczyną rezygnacji dziennikarza ze stanowiska miał być "trwający przez lata mobbing i molestowanie". Nie wymienił naczelnego z imienia i nazwiska, ale jasno zasugerował, o kogo może chodzić. Jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, Państwowa Inspekcja Pracy nie prowadzi kontroli warunków pracy w tygodniku "Newsweek".

"Newsweek Polska" bez kontroli Inspekcji Pracy po zakończeniu współpracy z Tomaszem Lisem

Tomasz Lis po rozwiązaniu współpracy z RASP, nie miał możliwości pożegnania się z czytelnikami. To natychmiast podsyciło plotki. Pojawiły się doniesienia, jakoby przeciwko dziennikarzowi toczyło się wewnątrz wydawnictwa postępowanie. Po doniesieniach Aleksandra Twardowskiego, poseł z ramienia PiS, Piotr Sak na początku czerwca wnioskował o kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy, która miałaby sprawdzić, czy w tygodniku nie dochodziło do mobbingu.

Molestowanie miało dotyczyć pracownicy tego znanego portalu internetowego. Zostało to zgłoszone naczelnemu portalu, który postanowił nie reagować. Taka męska solidarność. W portalu wszyscy wiedzieli, od dawna. Ale każdy się bał. Teraz boją się, że zostanie zamiecione pod dywan - napisał Aleksander Twardowski.

Portal Wirtualnemedia.pl skontaktował się z rzecznikiem Państwowej Inspekcji Pracy, z prośbą o komentarz na temat kontroli miejsca pracy. Juliusz Głuski-Schimmer wyjaśnił, że takie czynności nie zostały podjęte i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Ponad to, medialne doniesienia nie wystarczają do podjęcia stosownych działań.

Wyjaśniam, że doniesienia medialne sugerujące istnienie działań mobbingowych (lub molestowania) wobec pracowników nie zawsze są wystarczającą przesłanką do podejmowania działań kontrolnych przez Państwową Inspekcją Pracy - powiedział rzecznik prasowy, Juliusz Głuski-Schimmer.

