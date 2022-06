Księżna Camilla zdradziła, jak radziła sobie z publiczną krytyką po śmierci księżnej Diany

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Obecnie księżna Camilla cieszy się ogromnym zaufaniem zarówno poddanych, jak i członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Nie zawsze jednak tak było. Szczególnie po tragicznej śmierci księżnej Diany wiele osób miało jej za złe, że przyczyniła się do rozpadu pierwszego małżeństwa księcia Karola. Wówczas nie brakowało również przeciwników jej dołączenia do monarchii. Wśród nich były nie tylko Królowa Matka i królowa Elżbieta II, ale także cały naród. W najnowszym wywiadzie, którego księżna Kornwalii udzieliła magazynowi "Vogue" powiedziała, jak poradziła sobie z falą krytyki, która ją spotkała. Co jeszcze zdradziła?

Księżna Camilla podzieliła się ciekawostkami na temat życia prywatnego

Żona księcia Karola w rozmowie z Gilesem Hattersleyem wyznała, że codziennie z jedną ze swoich wnuczek gra w Wordle, czyli internetową rozgrywkę polegającą na odgadnięciu w jak najmniejszej liczbie prób słów, składających się z pięciu liter.

Wnuczka pisze mi wiadomości, że udało jej się odgadnąć słowa za trzecim podejściem, a ja mówię, że, dla mnie to były tylko dwa. To bardzo miłe uczucie, gdy gra mówi ci, jaki jesteś genialny - powiedziała księżna Camilla.

Księżna Kornwalii opowiedziała również, jak wyglądają jej relacje z mężem. Okazuje się, że para pomimo licznych obowiązków zawodowych stara się znaleźć chwilę, aby wspólnie spędzić czas.

Czasami jesteśmy jak statki, które mijają się w nocy, ale zawsze siadamy, pijemy herbatę i rozmawiamy o minionym dniu - wyznała.

Podczas wywiadu padało również pytanie o to, jak księżna Camilla poradziła sobie z negatywnymi i często obraźliwymi komentarzami na swój temat.

Nikt nie lubi być obserwowany i krytykowany przez cały czas. Ale myślę, że w końcu się z tym pogodziłam i po prostu idę dalej. Trzeba sobie radzić w życiu

Kilka miesięcy temu królowa Elżbieta II ogłosiła, że chce, by po jej śmierci ksieżna Camilla nosiła tytuł królowej. Tytuł ten po raz ostatni nosiła matka Elżbiety, Królowa Matka, która zmarła 20 lat temu.

