Paul Haggis został w niedzielę aresztowany pod zarzutem przemocy seksualnej. Prokuratura poinformowała, że 69-latek, uczestniczący w festiwalu filmowym Allora Fest, zostawił kobietę w złym stanie na lotnisku w Brindisi (włoski region Apulia).

Laureat Oscara Paul Haggis oskarżony o wykorzystanie seksualne

Kobieta otrzymała pomoc pracowników lotniska, a następnie została odwieziona do szpitala i złożyła zawiadomienie o przestępstwie. Wiadomo, że jest cudzoziemką, nie ma jednak informacji skąd dokładnie pochodzi ani ile ma lat. Miała zostać zmuszona do stosunków seksualnych w ciągu dwóch dni. Włoska policja w niedzielę namierzyła Haggisa w Ostuni na południu Włoch. Został aresztowany.

Adwokat Haggisa Priya Chaudhry w rozmowie z NPR zaprzeczył oskarżeniom:

Zgodnie z włoskim prawem nie mogę rozmawiać o dowodach. Jestem jednak przekonany, że wszystkie zarzuty przeciwko panu Haggisowi zostaną oddalone. Jest niewinny i chce w pełni współpracować z władzami, aby prawa została ujawniona.

Włoskie media przypominają, że Haggis został wcześniej w USA oskarżony przez kilka kobiet o molestowanie seksualne i gwałt, m.in. w 2013 roku przez przez publicystę Haleigh Breest. Kobieta mówiła, że reżyser zmuszał ją do seksu oralnego. On jednak nigdy nie przyznał się do zarzutów.

Paul Haggis w 2006 roku dostał Oscara za scenariusz do filmu "Miasto gniewu", który miał być komentarzem do napięć rasowych i społecznych w Los Angeles. Film zaczyna się stwierdzeniem, że ludzie powodują wypadki, żeby coś poczuć.