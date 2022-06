Więcej o naturalnych odsłonach gwiazd i celebrytów przeczytasz w tekstach na stronie głównej Gazeta.pl.

Niedawno Joanna Liszowska opublikowała za pośrednictwem mediów społecznościowych zdjęcie w naturalnej wersji. To nie tylko siwe włosy, które pokryły już połowę jej głowy, ale i zupełny brak makijażu. Oczy zostały co prawda ukryte pod sporymi okularami z kwadratowym wykończeniem po bokach, ale to wcale nie przeszkodziło w podziwianiu aktorki w wersji tak innej od tego, co widzimy na ściankach.

Joanna Liszowska w siwiźnie. Jest z siebie dumna

Joanna Liszowska pierwszymi siwymi pasmami chwaliła się na początku pandemii. Wówczas pod opisem zdjęcia podkreśliła, że tak, nie zamierza ich farbować i spodziewa się w związku z tym różnych opinii. Od tego czasu pokazuje odrost z dumą. Tym razem określiła się mianem nie rudego, a srebrnego lisa.

Srebrny lis - napisała Liszowska pod zdjęciem.

Fani Liszowskiej zdążyli się najwyraźniej przyzwyczaić do siwizny aktorki. W większości wychwalali ją za pokazywanie się w takim wydaniu:

Pięknie, nie poznałam, taka odmieniona.

Naturalność, kobiecość, uśmiech - to jest to.

Najpiękniejsza - pisali jej.

Na dziesiątki komentarzy pojawił się jeden, z którego wynika, że obserwatorowi nie przypadła do gustu naturalna wersja Liszowskiej. Doceniał jednak jej szczerość z internautami.

Niestety postarzają, ale piątka za odwagę - czytamy.

Też doceniacie tę odwagę?

