Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo świętowali niedawno 12. urodziny najstarszego syna, czym pochwalili się na Instagramie. Szczególną uwagę zwrócił tort w barwach piłkarskiego boiska, który został przygotowany specjalnie na tę okazję.

Syn Ronaldo otrzymał piłkarski tort z okazji urodzin. Pójdzie w ślady ojca?

Najstarszy syn Cristiano Ronaldo niedawno obchodził urodziny. Cristiano Ronaldo Junior przyszedł na świat dzięki surogatce - podobnie jak bliźnięta Eva i Mateo. Natomiast młodsza córka, Alana, pochodzi ze związku z Georginą Rodriguez, czyli aktualnej partnerki sportowca. Ostatnio para przywitała na świecie kolejną pociechę. Niestety, jej brata bliźniaka nie udało się uratować. Zmarł podczas porodu.

Na najnowszej fotografii w mediach społecznościowych wyraźnie widać, że syn jest bardzo podobny do ojca. Podobnie jak piłkarz, tak i Cristiano Ronaldo Junior sporo trenuje i ma smykałkę do piłki nożnej. Z okazji 12. urodzin otrzymał od rodziców sportowy tort w barwach boiska. Szczególną uwagę zwraca dekoracja, czyli koszulka reprezentacji Portugalii z numerem 7.

Jest to nawiązanie do numeru, z którym gra jego ojciec. Wokół stołu przepełnionego urodzinowymi przysmakami widać także liczne ozdoby nawiązujące do wielkiej pasji syna piłkarza. Fani byli zachwyceni widokiem całej rodziny, a w komentarzach składali życzenia.

Myślicie, że syn pójdzie w ślady znanego ojca?