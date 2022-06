Ben Stiller w Rzeszowie. Spotkał się z uchodźcami z Ukrainy

Więcej o działaniach pomocowych znanych osób znajdziecie w tekstach na Gazeta.pl.

REKLAMA

Ben Stiller dołączył do grona hollywoodzkich gwiazd, czyli m.in. Angeliny Jolie, aktorki pochodzenia ukraińskiego Mili Kunis oraz Seana Penna, które angażują się w pomoc wolontariuszom na polsko-ukraińskiej granicy. Amerykanin przyleciał do Rzeszowa, a o swoich działaniach poinformował na Instagramie i Twitterze.

Zobacz wideo Wiktor Zborowski w nagraniu dla Ukraińskiej telewizji. Wzruszające słowa

Tak wygląda dom Filipa Chajzera. Ogromny ogród, jacuzzi i dużo drewna

Ben Stiller w Polsce. Przyjechał usłyszeć historie uchodźców z Ukrainy

Ben Stiller, znany m.in. z takich produkcji jak "Poznaj mojego tatę", "Zoolander" i serii filmów "Noc w muzeum", w sobotę poinformował o wizycie w Polsce w sieci. Na Twitterze zamieścił krótszą wersję wpisu:

Właśnie przyjechałem do Polski z UNHCR, by poznać ludzi, na których życie wpłynęła wojna w Ukrainie.

Na Instagramie doprecyzował i wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na przybycie do Rzeszowa. Chciałby porozmawiać z ludźmi, którzy uciekli przed wojną.

Właśnie przyjechałem do Polski z UNHCR, żeby spotkać rodziny, których życie rozdarła wojna i przemoc w Ukrainie. Miliony zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów, z czego 90 procent to kobiety i dzieci. Jestem tutaj, aby się uczyć, a później móc dzielić historiami ludzi, na których wpłynęła wojna.

Mam nadzieję, że wspieracie osoby, które uciekły ze swoich domów w Ukrainie i zostały zmuszone do rozproszenia na terenie całego świata. Każdy ma prawo szukać bezpieczeństwa - napisał Stiller.

Ben Siller w UNHCR działa od 2016 roku. Wielokrotnie dzielił się w sieci działaniami pomocowymi względem uchodźców - m.in. w 2019 roku, tuż przed ósmą rocznicą wojny w Syrii, spotkał się z rodzinami w Libanie.

Zobacz też: Angelina Jolie przejęta losem Ukraińców. Jej organizacja niesie pomoc na miejscu. "Jesteśmy w Ukrainie, nie opuściliśmy jej"