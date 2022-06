Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Ślub Karoliny Pisarek i Rogera Salli był jednym z najbardziej medialnych wydarzeń w ostatnich tygodniach. Para zadbała o to, aby każdy dowiedział się o tym wyjątkowym dla nich dniu. O szczegółach ceremonii modelka opowiadała nie tylko w mediach społecznościowych, ale również w zorganizowanym przez "Dzień dobry TVN" specjalnym cyklu zatytułowanym "Pisarek mówi TAK". To jednak nie koniec. Na samym weselu obecne były również kamery telewizyjne. Tak nachalny sposób "promocji" wydarzenia nie spodobał się wielu osobom, nic więc dziwnego, że początkowa sympatia dla modelki i jej partnera przerodziła się w otwartą niechęć. Zwrócono uwagę, że Pisarek i Salla pobrali się po zaledwie dziewięciu miesiącach znajomości, co dla wielu komentujących jest zbyt słabym fundamentem, by budować tak poważny związek. Zdaniem internautów takie małżeńśtwo długo nie przetrwa. Na tak kąśliwe uwagi pod adresem nowożeńców zareagowała Agnieszka Kaczorowska.

Pisarek pokazała zbyt wiele na weselu. Wojtasik też zaliczyła wpadkę ślubną

Zobacz wideo Pierwszy taniec Karoliny Pisarek? Uczyła ją do niego Agnieszka Kaczorowska

Agnieszka Kaczorowska o związku Karoliny Pisarek i Rogera Salli: Trzymamy kciuki za waszą miłość

Agnieszka Kaczorowska aktywnie prowadzi instagrmowe konto i chętnie dzieli się z obserwatorami różnymi przemyśleniami. Tym razem zabrała głos na temat negatywnych komentarzy kierowanych pod adresem Karoliny Pisarek i Rogera Salli. Tancerkę najwyraźniej oburzyło to, że internauci uważają, iż związek modelki i milionera nie przetrwa próby czasu i zakończy się szybkim rozwodem.

Empatyzując z Karoliną i Rogerem, tak jak i oni po dziewięciu miesiącach od zejścia się wzięliśmy ślub. Czytanie komentarzy typu "szybki ślub - szybki rozwód" - nie należy do najmilszych. Natomiast dzisiaj z innej perspektywy, z prawie czteroletnim małżeńskim stażem i dwójką dzieci na pokładzie, kochamy się tak samo mocno, jak nie bardziej. Takiej miłości wszystkim życzymy. Kiedy ta prawdziwa miłość przychodzi, to się to po prostu wie. Jeśli chce się wiązać ze sobą, spędzić ze sobą całe życie, to dlaczego nie zacząć tego jak najszybciej? - powiedziała na InstaStories.

W dalszej części wypowiedzi nie omieszkała wbić szpili wszystkim osobom, które negatywnie wypowiadają się na temat Pisarek i Salli.

Życzymy wszystkiego dobrego Karolinie i Rogerowi. Trzymamy kciuki za waszą miłość, niech się dobrze rozwija. I życzymy też miłości wszystkim tym, którzy plują jadem - bo gdy tej prawdziwej miłości doświadczycie, to przestaniecie hejtować.

My również życzymy im wszystkiego dobrego i życzymy dużo szczęścia.

Karolina Pisarek wzięła ślub. Kim jest wybranek modelki, Roger Salla?