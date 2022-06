Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nierozłączni w Opolu: Z after paty wyszli razem

Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Katarzyna Cichopek po ogłoszeniu rozstania z Marcinek Hakielem rzuciła się w wir pracy. Życie prywatne aktorki w ostatnim czasie wzbudza ogromne zainteresowanie. Tancerz w pamiętnym wywiadzie w "Mieście Kobiet" nie silił się na dyskrecję i ku zaskoczeniu wszystkich przyznał, że "wolność Katarzyny miała imię". Natychmiast pojawiły się spekulacje sugerujące, że aktorkę i Macieja Kurzajewskiego łączy nie tylko przyjaźń, choć sami zainteresowani zaprzeczyli tym pogłoskom.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nierozłączni w Opolu

Katarzyna Cichopek po rozstaniu idzie jak burza i spełnia zawodowe marzenia. Jednym z nich była możliwość poprowadzenia festiwalu w Opolu, u boku Macieja Kurzajewskiego, z którym świetnie się dogaduje. Prezenterzy "Pytania na śniadanie" wielokrotnie podkreślali, że łączy ich jedynie zawodowa relacja.

Osoba z produkcji TVP dodała, że Katarzyna konsekwentnie zaprzecza, że jest związana z Maciejem Kurzajewskim. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, jak zażyła relacja łączy tę dwójkę. Aktorka i dziennikarz razem bawili się na after party po pierwszym dniu Opola, a imprezę opuścili w swoim towarzystwie - na własne oczy widział ich nasz informator:

W piątek po zakończeniu koncertu, który wspólnie prowadzili, para udała się do hotelu. Później przyjechali na after party w popularnej restauracji Starka. Tam bawili się ze znajomymi, wśród których byli muzycy Enej, Golec uOrkiestry, Zakopower. Z afterparty wyszli razem do hotelu około trzeciej nad ranem - zdradził nam nasz informator, obecny na miejscu.

Wygląda na to, że to wyznanie jeszcze bardziej podsyci plotki. Więcej zdjęć w galerii na górze strony.