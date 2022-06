Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

17 czerwca rozpoczął się 59. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Pierwszego dnia odbyły się dwa koncerty: "Od Opola do Opola", podczas którego na scenie Amfiteatru Tysiąclecia wybrzmiały piosenki legendarnych artystów, oraz "Folkowe Opole", gdzie wokaliści i zespoły zaprezentowali nowoczesne przeboje na tradycyjną nutę. To jednak nie koniec atrakcji, które zaplanowano dla publiczności i zgromadzonych przed telewizorami widzów. W sobotę 18 czerwca między innymi odbędzie się koncert z okazji 25-lecie działalności artystycznej Justyny Steczkowskiej. W rozmowie z dziennikarzem portalu pomponik.pl Jacek Kurski powiedział, że jest to jeden z trzech występów, na które bardzo czeka, ale nie omieszkał również wbić szpili konkurencji.

Jacek Kurski o odejściu Edwarda Miszczaka z TVN: Karawana jedzie dalej

Podczas wywiadu Jacek Kurski skomentował również odejście Edwarda Miszczaka z TVN. Prezes TVP krótko podsumował tę sprawę. Nie obyło się także bez pochwał skierowanych w stronę Telewizji Polskiej.

Karawana jedzie dalej. Miszczak odchodzi z TVN, Lis odchodzi z "Newsweeka", a Telewizja Polska jak potęga, jak opoka, trwa i trwać będzie - powiedział Jacek Kurski w rozmowie z Pomponikiem.

Edward Miszczak zastąpi Ninę Terentiew?

Po tym, jak na początku czerwca 2022 roku Edward Miszczak poinformował o rezygnacji z dalszej współpracy z TVN, natychmiast pojawiły się pytania o jego dalszą karierę. W kuluarach krążyły plotki, według których miał on przejść do Polsatu.

Podobno Edward ma przejść do Polsatu, bo Nina Terentiew ma odejść w okolicach grudnia. Nie wiadomo jeszcze, kto go zastąpi, wszyscy jesteśmy bardzo poruszeni.

Jednak nasz informator ze stacji Polsat dodał, że mało prawdopodobne jest, by Edward Miszczak faktycznie zastąpił Ninę Terentiew. Możliwie natomiast, że zostaną powierzone mu inne obowiązki.

