Więcej tekstów dotyczących brytyjskiej rodziny królewskiej znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Podczas Royal Ascot księżna Kate, zgodnie z obowiązującymi wymogami, musiała mieć na sobie strój za kolano oraz nakrycie głowy. Zdecydowała się na sukienkę w kropki od Alessandry Rich i kapelusz przyozdobiony kwiatami. Kolczyki, które zwisały z jej uszu, należały do księżnej Diany. Wyglądała jednak tak, jakby podebrała z szafy matki księcia Williama nie tylko je, ale i wszystkie elementy garderoby. Podobieństwo do stylizacji Diany z 1988 roku jest uderzające.

Zobacz wideo Jak mieszkają księżna Kate i książę William?

Sposoby arystokratek na piękny wygląd. Księżna Kate ma zawsze gładką cerę

Księżna Kate jak Diana. Nie tylko sukienka podobna

Księżna Kate wybrała na tę okazję plisowaną sukienkę za kolano z marszczeniami na górze i dekoltem pod samą szyję. Do całości dobrała zamszowe czółenka w kolorze brązu od Ralpha Laurena i niewielką kopertówkę, która wyglądała jak prostokątny portfel. Całość uzupełniła o obowiązkowy element, czyli kwiatowy kapelusz szyty na zamówienie od Sally-Ann Provan.

Z uszu zwisały perłowo-srebrne kolczyki należące do księżnej Diany. Ich wybór i podobieństwo do stroju matki Williama z pewnością nie jest jednak przypadkowe, bowiem księżna w 1988 roku wystąpiła w nich na dokładnie tej samej imprezie - Royal Ascot. To więc bez wątpienia hołd oddany księżnej Dianie, a żona przyszłego króla wiedziała, co robi, ubierając się niemal identycznie.

Stylizację księżnej Kate w pełnej krasie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Zobacz też: Księżna Kate i książę William sprawili Meghan przykrość. "Cios poniżej pasa". Utwierdzili Markle w jej przekonaniu