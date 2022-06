Więcej ciekawostek z show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Ród Kardashianek i Jennerów jest jednym z najpopularniejszych w show-biznesie. Wszystko, czego się dotkną, zamieniają w sukces. Są nie tylko celebrytkami, lecz także mogą siebie określać jako bizneswoman - np. Kylie Jenner stworzyła firmę kosmetyczną, a jej wartość szacowana jest już w miliardach dolarów. Zawsze prezentują się w mediach społecznościowych perfekcyjnie, a kobiety na całym świecie chcą się do nich upodobnić. Na TikToku pojawił się film obnażający prawdę o ich wyglądzie.

Kardashianki: Instagram vs. rzeczywistość

Na kanale mxriemura pojawił się wspomniany film. Na tapet wzięto Khloe i Kim Kardashian oraz Kris i Kendall Jenner. Zrobiono zbliżenia na ich twarze. Te z Instagrama są idealnie gładkie, bez niedoskonałości. Celebrytki zupełnie inaczej wyglądają na zdjęciach fotoreporterów, które są pozbawione retuszu. W naturalnej wersji możemy dostrzec zmarszczki czy niedoskonały makijaż. Bez wątpienia w takiej wersji wydają się bardziej "prawdziwe".

Niedawno pisaliśmy o tym, że to zwłaszcza Khloe uwielbia bawić się w programach graficznych. Często internauci wytykają jej nieudany i przesadzony retusz. Porównaliśmy jej przerobione zdjęcia z tymi, które zrobiono jej podczas jednego z wydarzeń. Wniosek jest jeden. Na co dzień wygląda świetnie i bez wątpienia nie musi majstrować przy zdjęciach. Mistrzynią Photoshopa jest Kim. Ona za to czasami zagina przedmioty w swoim otoczeniu, co zawsze wywołuje śmiech internautów.