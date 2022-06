Więcej metamorfoz gwiazd znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Marcela Leszczak jest kojarzona z ciemnymi włosami, które nosiła od lat. W takim wydaniu zaprezentowała się po raz pierwszy w mediach, kiedy to pojawiła się w trzeciej edycji "Top Model". Dotarła do finału i choć nie zrobiła większej kariery, to na stałe weszła do show-biznesu. Wszystko dzięki związkowi z Miśkiem Koterskim, z którym wychowuje syna Fryderyka. Jej profil na Instagramie śledzi ok. 190 tys. osób. Teraz obserwatorzy mogli zobaczyć metamorfozę modelki.

Zobacz wideo Marcela Leszczak eksperymentuje z włosami

Marcela Leszczak została blondynką

Leszczak już od jakiegoś czasu zmierzała do wymarzonego efektu. W marcu rozjaśniła włosy, jednak dopiero teraz wybrała się do fryzjera, który sprawił, że jest jasną blondynką. Opublikowała nagranie, na którym pokazała dzieło specjalisty.

Kochani! Czy wy też mieszacie takie zachcianki? Jestem już po metamorfozie. Wymarzyłam sobie ostatnio zostać blondyną i oto jestem - napisała podekscytowana.

Marcela Leszczak została blondynką Instagram.com/ marcelamargerita

Internauci są zachwyceni jej przemianą. W komentarzach zostawili wiele miłych słów.

Wow, co za zmiana!

Super. Wcześniejsze też ci pasowały, ale w tych również cudownie wyglądasz.

Ale pięknie to wygląda - komplementują.

Marcela Leszczak lubi eksperymentować z fryzurami. Już w przeszłości rozjaśniła włosy, nosiła także grzywkę. Misiek Koterski poznał ją, kiedy miała jaśniejszy kolor, o czym przypomniała na InstaStories.

Misio poznał mnie, jak byłam blondynką. Myślicie, że wrócą wspomnienia do tego okresu?

Marcela Leszczak Instagram.com/ marcelamargerita

Marcela Leszczak zawsze jednak wracała do długich, ciemnych pasm. Czy tym razem tak będzie? Czas pokaże.