Córka Brada Pitta i Angeliny Jolie dała popis taneczny. Co za ruchy

24 czerwca w polskich kinach zadebiutuje film "Elvis". Tymczasem w serwisie Youtube pojawiło się nagranie do piosenki Doji Cat "Vegas" pochodzącej ze ścieżki dźwiękowej produkcji. Widzimy m.in. córkę Brada Pitta i Angeliny Jolie. Shiloh zaprezentowała się znakomicie.

Zobacz wideo Angelina Jolie i Brad Pitt rozwiedli się. Poznajcie historię ich miłości

Córka Brada Pitta i Angeliny Jolie dała popis taneczny

Shiloh pojawia się w połowie trzeciej minuty. 16-latka występuje w czarnej koszulce grupy "Beatles" i w klasycznych tenisówkach w tym samym kolorze.

Niedawno informator portalu Us Weekly powiedział, że rodzice są bardzo dumni z córki.

Nie mieliby problemu, gdyby chciała przejść na zawodowstwo, ale w żaden sposób nie chcą jej tego narzucać. Wiedzą, że Shiloh uwielbia tańczyć, jest naprawdę utalentowana i chodzi na zajęcia już od kilku lat.

Shiloh pod koniec maja znalazła się na czołówkach plotkarskich portali po tym, jak do sieci trafiło nagranie przedstawiające jej umiejętności artystyczne.

Nastolatka zaprezentowała na wideo hip-hopowy układ choreograficzny do piosenki Lizzo "About Damn Time". Na nagraniu widać, jak Shiloh Jolie-Pitt tańczy rytmicznie do nowoczesnej muzyki. Ubrana była w wygodne buty i spodnie dresowe oraz bluzę z napisem nawiązującym do nowojorskiego muzeum sztuki nowoczesnej. 16-latka jest najstarsza biologiczną córką Angeliny Jolie i Brada Pitta.

