Więcej informacji i ciekawostek ze świata show-biznesu znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Odkąd TVP przejęło format "You Can Dance", w gronie jurorów zasiadają Agustin Egurrola, Misha Kostrzewski i Klaudia Antos. Pojawiły się jednak doniesienia, według których stacja planuje poważne roszady. Osoba z produkcji zdradziła to w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Zobacz wideo Ida Nowakowska planuje powiększenie rodziny? "Chcę, by syn miał rodzeństwo"

Po związku z Mroczkiem usunęła się w cień. Teraz Piotrowska wróciła do tv. Ale piękność!

Dwójka jurorów "You Can Dance" pożegna się z pracą?

Na zmiany zdecydowano się bardzo szybko. Za nami bowiem dopiero pierwszy sezon "You Can Dance. New Generation" w Telewizji Publicznej. We wrześniu ponownie zobaczymy Augustina Equrorolę, ale będzie jedynym z trójki dotychczasowych jurorów, który dalej będzie oceniał popisy taneczne uczestników programu.

Jedynym jurorem, który zostanie w nowej edycji będzie Agustin Egurrola. Nie będzie już Klaudii Antos oraz Miszy Kostrzewskiego. Zamiast nich będą dwie osoby, znane, ale nie do końca związane z tańcem. Jedynym autorytetem tanecznym ma być Egurrola. Trwają poszukiwania – poinformowała Jastrząb Post osoba z produkcji.

Co ciekawe, inna ma być również para prowadzących.

Ida będzie nadal prowadzącą. Nie wiadomo, co z Roksaną Węgiel. Najprawdopodobniej będzie nowa, młoda, śpiewająca gwiazda - twierdzi informator portalu.

O zmianach w programie ostatecznie dowiemy się na przełomie lipca i sierpnia, gdy stacja rozpocznie nagrywanie odcinków z jurorami. Próbowaliśmy się skontaktować z Klaudią i Mishą, jednak do czasu publikacji artykułu nie skomentowali dla nas medialnych doniesień.

Hołowczyc ma dość wysokich cen paliw. Znalazł rozwiązanie. Oj, nie każdego na nie stać