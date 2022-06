Więcej ciekawostek z życia prywatnego gwiazd znajdziesz na Gazeta.pl.

Wojciech Modest Amaro jest szczęśliwym ojcem i zakochanym mężem. Jeden z najpopularniejszych kucharzy w Polsce chętnie opowiada zwłaszcza o żonie, którą poślubił w 2012 roku (sześć lat później odbył się ich ślub kościelny). Była to miłość od pierwszego wejrzenia, a poznali się w... restauracji.

Gdy Agnieszka wyszła, wymienialiśmy SMS-y. Już w drugim ustaliliśmy, że chcemy wziąć ślub - mówił w wywiadzie dla magazynu "Party".

Małżonkowie wspólnie opiekują się czwórką dzieci: dwiema dorosłymi córkami Agnieszki Amaro z poprzedniego związku, oraz dwoma synami, owocami ich miłości.

Wojciech Modest Amaro i jego patchworkowa rodzina

Jak wspomnieliśmy, 16 czerwca za mąż wyszła młodsza córka żony restauratora. Zuzanna w kościele zjawiła się w pięknej sukni z oryginalnym welonem, a do ołtarza odprowadził ją właśnie Wojciech Modest Amaro, co jest oznaką, że 24-latka traktuje go jak ojca.

Oprócz niej Agnieszka Amaro ma jeszcze córkę Karolinę. 26-latka także pochodzi z jej poprzedniego związku. Niewiele o nich wiadomo, bowiem obie unikają show-biznesu. Czasami jednak pojawiają się na profilach rodziców, np. na zdjęciu poniżej. Karolina znajduje się po prawej stronie ujęcia i trzeba przyznać, że wygląda praktycznie jak swoja mama.

Jak siostry! - komentują internauci.

Jak dowiadujemy się z jednego z postów, Karolina w 2019 roku została absolwentką biotechnologii.

Restaurator i jego żona doczekali się natomiast dwóch chłopców. Starszy z nich, Nicolas, ma 13 lat. Podczas jego narodzin doszło do dramatycznej sytuacji. Życie Agnieszki Amaro było zagrożone przez komplikacje, jakie wystąpiły. Amaro nigdy nie bał się tak jak wtedy.

Wtedy, pierwszy raz i chyba jedyny, widziałam Modesta, który płacze z przerażenia. Nie wiedział, co ma zrobić, był zrozpaczony. Ja byłam w krytycznym stanie, Nicolas jeszcze się nie urodził, a on musiał wrócić do domu i powiedzieć córkom, że nie wie, co będzie z mamą, a w zasadzie to w ogóle nie wie, co się dzieje - mówiła w wywiadzie dla "VIVY" żona restauratora.

Młodszy syn Wojciecha Modesta i Agnieszki Amaro, Gabriel, ma trzy lata. Chłopcy często goszczą na profilach w social mediach mamy.

