Sarę James podczas występu w "America's Got Talent" wspierała mama. Po tym, jak Simon Cowell zapewnił młodej piosenkarce awans bezpośrednio do półfinału, Arleta Dancewicz wbiegła na scenę i przytuliła ukochaną córkę. Wiele osób zastanawia się teraz, kim jest ojciec 13-latki. Okazuje się, że też ma na koncie udział w kilku programach typu talent show.

Mama Sary James mówi o marzeniu, które się spełnia

To po tacie Sara James odziedziczyła pasję do muzyki

John Egwu-James urodził się w Nigerii, ale w trakcie studiów przyjechał do Polski, gdzie zdecydował się zamieszkać na stałe. Ukończył marketing, jednak to muzyka była zawsze jego pasją, której od lat się poświęca. W 2011 roku wystąpił w "X Factor", a rok później w "Bitwie na głosy", w której znalazł się w drużynie Meza. Grupa zajęła ostatecznie trzecie miejsce. Z raperem współpracował zresztą jeszcze po programie. Kilka lat temu nagrali kilka wspólnych numerów. Obecnie John specjalizuje się w repertuarze jazzowym i soulowym. Od jakiegoś czasu występuje w formacji Loui & John. W zeszłym roku duet wystąpił w "Dzień dobry TVN", gdzie zaprezentowali swoją wersję legendarnego utworu Stinga "Englishman in New York".

James nie jest już w związku z Arletą Dancewicz. Para rozstała się jakiś czas temu, ale pozostają w dobrych relacjach. Łączy ich córka i wspieranie jej w spełnianiu marzeń. John ma również dwójkę dzieci z małżeństwa z obecną żoną Anną.

