Ewelina Lisowska, która na swój sukces pracuje już od kilku lat, rok temu zdecydowała się na poważną inwestycję. Wokalistka kupiła ogromny dom w Bielsku-Białej, jednak wcale nie z myślą o przeprowadzce. Położona na południu Polski posiadłość Lisowskiej jest dostępna na wynajem m.in. na przyjęcia okolicznościowe, a autorka "W stronę słońca" była pierwszą osobą, która w tym miejscu zorganizowała imprezę. I to huczną - świętowała bowiem 30. urodziny.

Zobacz wideo Ewelina Lisowska o tym, dlaczego lubi mieszkać na wsi

Tak wygląda posiadłość Eweliny Lisowskiej

Ewelina Lisowska nie zalicza się do grona gwiazd, które odnajdują się w warszawskim zgiełku i nie specjalnie ceni tętniące życiem miasto. W rozmowie z Plotkiem zdradziła, że obecnie o wiele bardziej woli ciszę i spokój, a przez całą karierę udawało jej się uniknąć przeprowadzki do Warszawy. Wyznała też, że w stolicy przez dłuższy czas przebywała tylko wtedy, kiedy faktycznie musiała - m.in. podczas udziału w "Tańcu z gwiazdami". Choć na co dzień wokalistka mieszka we Wrocławiu, jak wynika z Instagrama, każdą wolną chwilę spędza w posiadłości w Bielsku-Białej. Patrząc na zdjęcia, rozumiemy, dlaczego.

W piętrowej willi artystki znajduje się przestronna otwarta na salon kuchnia, wygodne kanapy oraz przestrzeń, która spokojnie pomieści sporą liczbę gości. Mimo to znalazło się miejsce także na saunę i jacuzzi oraz niewielką siłownię. Największe wrażenie robi jednak przestrzeń przed domem. Wyjście z salonu prowadzi na patio, a stąd jest już tylko kilka kroków do ogromnego basenu. Jak informowała na Instagramie Lisowska, sezon kąpieli rozpoczęła już w maju, gdy tylko zrobiło się trochę cieplej.

Poza basenem w ogrodzie jest też masa roślin, oczko wodne, a nawet kurnik! Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.