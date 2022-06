Więcej artykułów na temat zagranicznych gwiazd show-biznesu znajdziesz na głównej stronie portalu Gazeta.pl

REKLAMA

Khloe Kardashian jest znana z ogromnej miłości do retuszowania własnych zdjęć. Celebrytka często korzysta z zalet Photoshopa. Po obejrzeniu jej najnowszych fotografii z premiery rodzinnego reality-show "The Kardashians" zastanawiamy się tylko po co to robi.

Zobacz wideo Khloe Kardashian pochwaliła się uroczymi zabawami swojej córeczki

Tak wygląda dom Filipa Chajzera. Ogromny ogród, jacuzzi i dużo drewna

Khloe Kardashian często przerabia własne zdjęcie, a wcale nie musi tego robić. Ta fotografia jest na to dowodem

Khloe Kardashian jest jedną z sióstr Kardashianek, które rodzinnie mają słabość do retuszowania własnych zdjęć, promując tym samym nieosiągalny kanon piękna. Celebrytka pojawiła się niedawno na premierze reality-show "The Kardashians", w którym od lat bierze udział, pokazując sekrety życia codziennego najpopularniejszego rodu na świecie. Na tę okazję wybrała dopasowany, biały kombinezon, który podkreślała jej wysportowaną figurę. Wyglądała świetnie, więc tym bardziej dziwi fakt, że tak często retuszuje własne fotografie na Instagramie.

Pokaz specjalny serialu The Kardashians East News

Córka przedsiębiorczej Kris Jenner zaprezentowała fenomenalną sylwetkę. Widać, że sporo ćwiczy i dba o figurę. Pierwszy raz także pokazała się w krótkich włosach. Wcześniej fani mogli ją kojarzyć z długimi puklami sięgającymi za ramiona.

Khloe Kardashian - wcześniej

Kardashianka do tej pory chwaliła się przed internautami długimi, platynowymi włosami, które były charakterystycznym elementem jej stylu.

Mimo zwolenników stylu i działań w social-mediach, Khloe Kardashian ma także wielu przeciwników. Oni głównie zarzucają jej zakłamywanie rzeczywistości na zdjęciach w mediach społecznościowych oraz promowanie chorych standardów piękna.

Rozumiecie, dlaczego Khloe Kardashian ciągle poprawia własne zdjęcia?