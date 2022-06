Kasia Cichopek podarowała prezent Marcinowi Hakielowi. Piękny gest

Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń ze świata znajdziesz pod adresem Gazeta.pl.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel po 17 latach związku zdecydowali się pójść innymi drogami. Chociaż informacja o rozstaniu pary zszokowała zarówno media, jak i opinię publiczną, wszystko wskazuje na to, że już wkrótce będzie po wszystkim. Aktorka i tancerz od początku deklarowali, że ze względu na szacunek do siebie nawzajem i troskę o dobro dzieci zamierzają rozwieść się szybko i bez prania brudów. Wygląda na to, że nie rzucali słów na wiatr, czego potwierdzeniem są nowe doniesienia na temat prezentu, jaki prezenterka sprawiła byłemu partnerowi.

Rozwód Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Aktorka zdecydowała się na szczodry gest

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel doczekali się dwójki dzieci. To ze względu na Helenkę i Adama para stara się rozstać w jak najbardziej pokojowy sposób. Jak donosi magazyn "Życie na Gorąco", prezenterka jest gotowa na naprawdę duże ustępstwa, aby uzyskać ten cel. Ponoć odstąpiła na rzecz już wkrótce byłego męża swoją część zamieszkiwanego przez lata apartamentu:

Żeby rozstać się bez awantur o pieniądze, podarowała Marcinowi swoją połowę czteropokojowego apartamentu na Sadybie, który kupili na kredyt, ale Kasia swoją połowę już spłaciła. Sama wynajmuje mieszkanie nieopodal. Dzieci spędzają tydzień z mamą, tydzień z tatą.

Portal Jastrząb Post skontaktował się z osobą z otoczenia aktorki, która zdradziła nieco więcej szczegółów na ten temat:

Kasia nie jest osobą, która walczy o każdą złotówkę. Bardziej ceni sobie spokój, a przede wszystkim dobro dzieci. Do tego jest pracowita i mocno wierzy, że nawet jeśli coś straci, to szybko to odrobi. Od początku małżeństwa miała z Marcinem rozdzielność majątkową, i to sporo ułatwiło w obecnej sytuacji.

Okazuje się, że odstąpienie swojej części wspomnianego apartamentu to naprawdę szczodry gest:

To prestiżowa dzielnica, w której mieszkają Piotr Kraśko albo aktor Jacek Rozenek, a mieszkania tam są bardzo drogie. Takie mieszkanie kosztuje około dwóch milionów złotych.

Informator serwisu zapewnia, że dla aktorki najważniejszy jest spokój jej dzieci:

Kasia nie żałuje swojej decyzji, ważniejsze jest dla niej to, że dzieci mieszkając z tatą, zostaną we własnych pokojach. Sama płaci co miesiąc za wynajem mieszkania blisko nich i blisko szkół, do których chodzą.

Postawa godna podziwu?