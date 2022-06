Bądź na bieżąco. Więcej o życiu gwiazd z Polski i świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Długi weekend to dla wielu okazja do spakowania walizek i odpoczynku w nowym otoczeniu. Także gwiazdy chętnie spędzają te wolne dni na błogim lenistwie za granicą. Swoje wakacje rozpoczęli właśnie Edyta Pazura i Cezary Pazura. Dzieci zostały w Polsce, a sami wybrali się do regionu Puglia we Włoszech. Na miejscu wypożyczyli auto i rozpoczęli włoskie dolce vita. Gwiazda na Instagramie relacjonuje, jak mija im czas. Dodała także zdjęcie męża w spodenkach kąpielowych.

Zobacz wideo Edyta Pazura pokazała swój dom na Mazurach

Edyta Pazura dodała zdjęcie Cezarego Pazury z wakacji: Młody bóg

Edyta Pazura jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie dzieli się prywatnym życiem i rodzinnymi kadrami. Często organizuje także popularne Q&A, gdzie odpowiada na pytania z każdej dziedziny. Serwis służy jej także do poruszania ważnych tematów. Ostatnio wypowiedziała się krytycznie na temat polskiego systemu szkolnictwa. Z przyjemnością publikuje też zdjęcia z mężem. Tym razem jest naprawdę gorąco.

Boskie ciało - napisała pod zdjęciem.

Edyta Pazura opublikowała zdjęcie aktora, który pozuje na skale w spodenkach. Pazura dumnie prezentuje wyrzeźbione ciało. Pod postem internauci komplementowali sylwetkę.

Młody bóg.

Polski James Bond.

Oj tak, brawo, to musi kosztować dużo pracy.

Pazura w eleganckiej sukni depiluje nogi na bidecie. Tak szykowała się na bal

Ostatnio para świętowała 60. urodziny aktora. Z tej okazji Edyta opublikowała piękny post, w którym nazwała męża "najlepszym człowiekiem na świecie". Pazurowie tworzą zgraną parę już od 15 lat. Aktor poznał przyszłą żonę w pociągu. Od razu wpadła mu w oko. Między nimi jest 26 lat różnicy, jednak oni sami wielokrotnie podkreślali, że wiek nie ma dla nich żadnego znaczenia. Na początku nikt nie dawał im szans na stworzenie trwałego związku, oni jednak udowodnili, że inni są w błędzie. Edyta Pazura i Cezary Pazura wspólnie wychowują trójkę dzieci.